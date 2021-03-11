蘇花東澳段砂石車過彎太快翻車　砂石灑滿地司機受傷

▲蘇花北上東澳段，11日一砂石車過彎太快失去重心翻車，車上砂石灑滿地並造成司機受傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

開太快了，一砂石車11日下午，北上蘇花公路117公里處（東澳段）一彎處時，疑開太快過彎失重心翻車，車上砂石灑滿北上車道中，事故幸未波及其他人車，而未酒駕的莊姓司機也幸運的只右手輕微擦傷，人被送往羅東博愛醫院救治無大礙。事故發生蘇澳警方單線雙向交管，預計下午4時後，交通恢復正常。

11日下午13時20分許，一輛北上的砂石車，行經蘇花公路117公里處（東澳段）一彎處時，疑似過彎車速過快，不慎翻車，莊姓男駕駛人右手有輕微傷勢，被送往羅東博愛醫院救治。警方初步檢測莊男酒測值為0.00MG/L，排除酒後駕車的情形。

砂石車翻車後，北上車道遭砂石覆蓋，公路總局調派大型吊車，排除事故中，預計預計下午4時後恢復正常。

蘇澳分局提醒用路人，行經事故路段時，請減速慢行，聽從現場警察人員指揮通行，以免再次發生事故。

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