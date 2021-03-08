彰化今年就業博覽會提供5千職缺　首場13日南郭國小登場

▲彰化就業博覽會首場將於3月13日在南郭國小登場。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

想年後轉職找工作的民眾看過來，彰化縣勞工處從本(3)月起規劃5場大型就業博覽會，每場均提供1,000個工作機會，首場將於周六(13日)在南郭國小登場，計有60家廠商參與徵才，包含11家上市上櫃公司及照顧服務產業等，讓彰化的勞工有更多選擇，也讓企業能解決問題更加蓬勃發展。

勞工處指出，本場次產業類別包含科技業、服務業、製造業及保全業等廠商，廠商有健椿、全家、耀億、正新、中鋼保全、矽品、台灣百和、和勤、慶豐富、宜新、今國等，職缺包含工程師、儲備幹部、品管、技術員、行政等多元化的1,00個職缺，提供求職民眾多元的選擇，以發揮所長，適才適所。

縣長王惠美說，因應年後轉職潮，將陸續於3月13日在南郭國小、5月15日在員林國小、7月10日在和美實驗學校、9月4日在員林國小及11月6日在南郭國小舉辦，總共有11家上市櫃公司，每場次均提供1,000多個就業機會，歡迎有求職需求的民眾及求才的廠商踴躍參加，希望透過媒合活動，讓求職的勞工有一個好工作，也讓產業能夠找到好的勞工，歡迎年輕朋友一起加入彰化、為彰化這塊土地來努力，也感謝所有企業立足彰化、放眼天下，為彰化的經濟一起打拚。

王惠美指出，縣府勞工處辦理徵才，也辦理許多職業訓練與相關課程，歡迎要找工作的年輕朋友們可以前往洽詢，此外，也有許多青年政策的推動，如青年創業獎勵補助，是針對18-45歲的青年朋友，只要上滿30小時的創業課程，就可以寫提案，最高補助經費30萬元，提供給有才、有想法的年輕人一個創業的好幾會，還有，青年住宅政策的推動，首次規劃在伸港鄉，希望年輕人能安心成家，在彰化這塊土地好好努力。

相關徵才活動訊息或職訓課程，可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢，亦可在家尋找工作，撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢、台灣就業通、彰化就業通平台、或到彰化縣政府勞工處粉絲團查詢。

►軍警都吃定她們不敢報案，洗劫性侵樣樣來...

►「資生堂百優乳霜」超低價！加大版下殺2100元 網：用了20年沒皺紋