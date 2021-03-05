分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

▲分到家產就變臉不養阿公罵父無賴，彰化地院判不孝孫須將土地還給阿公。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者游瓊華／彰化報導

電視中的爭產本土劇在純樸的彰化二林上演。一名85歲許姓老翁在12年前以扶養為條件，贈與327坪、約1分地給孫子。未料，許孫在拿到土地後，變得好吃懶做又好賭，一毛錢也沒付過。去年許翁兒媳婦過世，許孫為爭母親保險理賠金，竟在臉書指控父親有小三、還逼父親對靈堂發誓，讓許翁心寒至極，寄出存證信函並提訴訟撤銷贈與，彰化地院法官最後判決許孫須把土地還給阿公。

判決書中提到，許翁與孫子達成約定，許孫每個月必須付阿公生活費為條件，將名下一筆面積6497平方公尺農地的1／6所有權，過戶到孫子名下。但未料過戶之後，許孫從未拿錢給許翁。許孫甚至在法庭上辯稱，阿公明明身體健康、經濟無虞，加上兩人也沒說好具體扶養方式，否認未盡責任。

此外，去年許翁兒媳婦過世，許孫為了爭奪母親身後的保險理賠金及遺產，先是在臉書上貼文寫父親在內地有小三、跟其他女人曖昧，還逼著父親在母親靈堂前發誓、罵父親無賴，甚至說出「我媽的靈堂還在家，沒百日你也尊重一下，不然你拿了那麼多的錢忍也要忍一下吧…」，更將母親留下的318萬元儲蓄險通通領完。

法官認為，許孫要父親在靈堂前發誓不符人道天理，又罵父親無賴，乃任意揣度他人內心、惡意負評，構成刑法加重誹謗罪。此外，許翁依據民法第412條規定，許孫受贈與卻未履行責任寄發存證信函告知撤銷贈與，已有撤銷之效，判決許孫必辦理移轉登記，將土地還給阿公。