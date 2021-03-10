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北市單身聯誼來了！辦在北投加賀屋僅須1000元　滿足這條件就能報名

▲▼2020年大同區單身聯誼活動。（圖／台北市民政局提供）

▲2020年大同區單身聯誼活動。（圖／台北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

還在苦惱因為工作而沒機會認識新對象嗎？台北市政府10日表示，將從今年4月起至9月為止，於台北市12區舉辦單身聯誼活動，幫助單身民眾在忙碌生活中尋覓幸福，目前萬華區已經開放報名。值得一提的是，北投區的單身聯誼活動，將辦在米其林旅館指南推薦的加賀屋日式溫泉旅館，只要符合「在北投設籍或就業」條件就能報名。

台北市政府民政局長藍世聰表示，為了幫助未婚市民有更多認識另一半的機會，今年由各區公所運用地區資源，無論是活動地點或行程規劃上，辦理具有在地特色的單身聯誼活動，例如大同區霞海城隍月老、中山區心中山線形公園、北投區溫泉飯店等，搭配走讀、運動、下午茶行程，讓大家體驗台北市各區風情外，藉由輕鬆、有趣的流程與活動，找到有緣且適合的另一半，歡迎大家依自己的喜好選擇參加。

台北市民政局介紹，第一場聯誼活動由萬華區公所辦理，時間為4月18日下午，地點位在托拉斯特餐廳，男女限制各20人，目前已經開放報名；而其他區域的活動報名時間、資格和活動詳情，可至台北市政府民政局網頁查詢，有部分聯誼活動是免費報名，而也有一些是要繳交1000元保證金，不過「全程參加完就能退費」，歡迎有興趣參加的單身朋友，趕緊把握難得的機會報名。

特別的是，此次北投區公所舉辦的聯誼活動地點，正是知名的加賀屋日式溫泉旅館。根據活動規劃，北投場時間為4月25日上午9時，男女限制各20人，需要繳交1000元保證金，報名資格須符合「在北投設籍或就業」，會先玩破冰及闖關遊戲，讓彼此「從冰山昇華成粉紅泡泡」，接著透過闖關設計串連北投公園、凱達格蘭文化館、溫泉博物館、梅庭、北投圖書館各館，漫步在無圍牆博物館之間，培養小清新友誼。

隨後，會進行茶道文化體驗、以及會席料理教室，都是由加賀屋的老師親自教導與分享，符合現代都市人需要的文化涵養，促成台式與日式文化的交流。

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