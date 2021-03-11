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雙連埤生態教室爭議落幕　荒野將續租：居民可局部使用

▲▼宜縣府與荒野保護協會11日共同對外說明後，雙連埤生態教室使用爭議落幕，荒野將續約，居民得部分使用。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜縣府與荒野保護協會11日共同對外說明後，雙連埤生態教室使用爭議落幕，荒野將續約，居民得部分使用。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

荒野保護協會經營宜蘭雙連埤生態教室近20年，日前因當地居民爭取使用教室，且員山鄉公所提議作客家文物館，爆發使用爭議，11日宜縣府與協會對外說明，原則上在3月底協會續約3年，當地居民得部分使用，客家文物館恐出局。

▲▼宜縣府與荒野保護協會11日共同對外說明後，雙連埤生態教室使用爭議落幕，荒野將續約，居民得部分使用。（圖／記者游芳男攝，下同）

員山鄉湖西村生態重要溼地的雙連埤位於，與附近的福山植物園有「台灣亞馬遜」的美稱；溼地旁的大湖國小前雙連埤分校教室，由荒野保護協會承租，進行生態復育與環境教育工作近20年，但日前，當地居民對於只有協會獨用而他們不能使用，相當不滿，且員山鄉公所曾提議作客家文物館，爆發使用爭議。

另，宜縣府也於2020年12月31日，傳出決定不續約，因土地屬員山鄉公所，恐會將空間撥用給公所使用，消息曝光外界質疑縣府環保立縣。

▲▼宜縣府與荒野保護協會11日共同對外說明後，雙連埤生態教室使用爭議落幕，荒野將續約，居民得部分使用。（圖／記者游芳男攝，下同）

11日宜縣府秘書長林茂盛與協會秘書長劉建會對外說明，林茂盛表示，經協調，原則上會以3年做期限，繼續與協會續約，至於當地民眾或公所期待，目前縣府仍會繼續協調，月底會再召開會議，初步共識除了續約，也會要求荒野釋出空間，能讓社區民眾能自由使用。

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