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好市多「續約才能結帳」　她刷會費氣炸：2月才到期！網曝暗黑原因

▲▼好市多,結帳,Costco（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO明明還有會員資格，卻要提前需約才可結帳！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄一名女網友抱怨，日前逛好市多，卻被告知要續約才可結帳，結果刷完會費，才得知會員卡2月21日才到期，如今還有1個多月時間，她不滿店員沒說清楚，還強迫續約的舉動，「現在好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約！」文章曝光後，不少苦主也都碰過同樣經歷。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，6日去賣場採買生活用買，怎料結帳時，店員告知「會員卡到期了，要續約才能結」，當下原PO沒多想，便答應多刷一筆會費，店員才開始進行結帳。

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結帳同時，原PO才驚覺不對勁，依稀記得會員卡2月才到期，接著好奇反問店員「我到期日是幾號？」不過該收銀機無法查詢，店員只好請另一名同事支援。不久後同事現身，回應「續完後，會員期限變成2022年2月22日！」

頓時，原PO滿臉狐疑，並推算期限應該是2021年2月21日才到期，如今才1月初，自己明明仍擁會員資格，「就這樣被強迫續約，大家真的要小心...」對此，原PO不禁質疑，「現在好市多很不尊重消費者，都是先用騙的續約，而不是光明正大問你還有一個月，是不是要先續約？」

文末，原PO也還原結帳情境，「當下感受非常差，但是因為後面一直有人在結帳，也不想再跟那個店員爭論，只好走人...」

▲▼2/21會員才到期，店員卻要現在續約，才可以結帳（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲也有會員遇過同樣狀況！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，網友回應卻是正反兩極，一派認為原PO大驚小怪，「其實你退卡，他就不會強迫你了」、「那你幹嘛答應？答應就代表你有意要續約啊」、「早續晚續，還不是都要續，如果真的不想續，也是可以退費呀，三不五時就有人來抱怨這個，實在無言」、「會持續使用的話，提早續有什麼影響」。

另一派則力挺原PO，「意志堅定說先不用就好，反正是這個員工耽誤你結帳，不是你耽誤後面的人排隊，明眼人都看的出來。他們的工作有一條就是請會員續約，也還請諒解」、「如果大家都可以容忍這樣的事情，只會造成好市多在台灣的服務品質下降」、「可以入口櫃檯申訴，基本就是等到期滿再付會員費」。

不少苦主紛紛抱怨，「我有一次默默的回答『不能結帳了嗎？那東西麻煩你歸位了』，然後就被白眼了」、「在國外的經驗就是一模一樣，美國是發源地、每個Costco都是這樣說的，的確收銀台看不到妳會員到底何時過期，系統在會員期最後一個月就會一直通知收銀員，就是要收銀員通知顧客。 妳也可以選擇退了Costco不再當會員，我曾經就是這樣離開Costco2年」，其中有神人分享反制的方法，「被問很多年了，我都說我不續約了，他們就不會再問，然後約快到去買時 ，再找個平常結帳服務好的，給他業績續下去」。

▼網友曝暗黑原因！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼2/21會員才到期，店員卻要現在續約，才可以結帳（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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