女手機續約收到AirPods爽翻！內行人點破「黑暗真相」：妳太天真

▲女網友赴門市續約收到AirPods，拍照PO網分享喜悅，意外掀起熱議。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

iPhone 12帶動全台換機、續約潮，各大電信業者也推出優惠搶客。有女網友在臉書表示，她近期到某電信門市續約，竟收到免費的AirPods，讓她受寵若驚，直呼對業者改觀了。不過，有內行網友點破殘酷真相，「太天真了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她續約時資費從799降到699，「想不到ＯＯ那麼好，為了讓客戶續約，竟然送藍芽耳機，算是對他們有點改觀了！」照片中可見，她興奮拍下一盒全新未拆的AirPods，官網售價5290元起跳。

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貼文一出，有許多內行網友點破，「羊毛出在羊身上」、「笑死你不拿手機，當然就送你這個啊，0元機的概念」、「不是變相分期付款把你買下來嗎」、「續約30個月等於可以買四副耳機了」、「退佣換這個給你，當然划算」、「感覺有賺到，其實沒有」、「別傻了，藍芽耳機是你續約的折扣而已」。

還有人分享自身案例，「我轉電信799兩年，拿到13500元耶」、「直接np，一樣699月租，退佣優惠至少都有7000以上」、「小小聲跟你說，攜碼月租499，我辦過退佣金12000」、「我朋友NP到某T電信，不只同方案降月租費，還帶一萬二現金回家，大概可以買兩副AirPods了！」

不過，也有網友認為，「人家只是想分享喜悅，這麼認真算幹嘛」、「其實我覺得送耳機不錯啊」、「每次這種文底下都很多人留言續約不划算，但有些人每個月通話量就是有到那個量啊」、「你開心就好啦，反正每個人都會續約，有些人辦1399也沒拿到東西」掀起熱議。

▼看到大家留言後，原PO無奈回覆「看來是我太容易滿足了」。（圖／爆廢公社）