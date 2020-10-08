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台灣首家企業全力響應！ 富邦人壽偕荒野推動川廢快篩調查

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▲▼富邦人壽,川廢汙染,河川保育,荒野保護協會。（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽全台首家企業響應荒野保護協會推動「川廢快篩調查」，由荒野理事長劉月梅（中）、海保署海洋環境管理組科長陳鴻文（右二）、富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛（左三），共同倡議關注河川廢棄物汙染。（圖／富邦人壽提供，下同）

生活中心／綜合報導

近年海洋廢棄物議題備受各界關注，海灘上成堆的保麗龍、捕撈漁具、寶特瓶讓人怵目驚心，這些海廢不只就近來自海濱遊憩與海漂垃圾，其實也有不少是來自河川，全球每年約有八百萬噸塑膠垃圾，從陸地進到海洋，如果能「追本溯源」攔截河川廢棄物、從根本做起，將能有效改善水域環境。鑑此，荒野保護協會推動「河川廢棄物快篩調查」，反映出嚴峻的河川廢棄物汙染問題，繼今年完成淡水河流域調查後，此議題深受企業關注，並獲富邦人壽全力支持，為全台首家響應之企業，將連續三年與荒野共同投入河川廢棄物快篩調查計畫，藉此找出更多河川廢棄物聚集河段，以利有效率的清理，期盼在雙方共同努力下發揮並擴大綠色影響力、致力台灣河域之永續發展。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，企業永續發展不只在公司內部，更必須延續企業的力量、擴及環境與社會，富邦人壽總資產於2020年正式突破新台幣五兆元，深受客戶信賴，亦肩負起更重大的企業社會責任；在寫下新里程碑之際，和荒野保護協會共同關注川廢課題，希望能讓全民意識到河川汙染的嚴重性、提升國人環境教育素養，進而轉換為行動落實於生活，讓我們下一代能常伴青山綠水。

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▲▼富邦人壽,川廢汙染,河川保育,荒野保護協會。（圖／富邦人壽提供）

▲「河川廢棄物快篩調查」反映出嚴峻的河川廢棄物汙染問題，此議題深受企業關注，獲富邦人壽全力支持，為全台首家響應之企業，將連續三年與荒野共同投入河川廢棄物快篩調查計畫。

海納百川追本溯源　連三年關注川廢議題展現企業影響力

台灣為高山聳立、四周環海的海島國家，水資源雖看似豐沛，卻在氣候變遷及人為破壞下，使水汙染問題日漸嚴峻。荒野保護協會理事長劉月梅表示，透過今年的川廢快篩調查證實，海廢的組成與河川廢棄物相吻合，也就是說「海廢主要來源之一是河川」，正當各界群起關注海廢議題、政府提出「向海致敬」政策的同時，如何加強對河川廢棄物的監測與清理成當務之急，期待荒野能集結政府、企業與眾人的力量，努力減少陸地上的垃圾進入海洋、阻斷海廢源頭，以具體環保行動向海洋致敬。

川廢快篩調查首次執行，即選定與雙北居民生活息息相關的淡水河流域，主要河岸長達242公里，其中廢棄物集中熱點雖然僅占總河岸長度9%，不過卻累積逾18萬公升廢棄物，且川廢也因河川上中下游使其型態不同，下游由破碎的塑膠袋、塑膠瓶罐與保麗龍碎片組成，中上游則多為非法棄置，如廢棄家具或裝潢營建等。荒野表示，水資源永續課題必須先回頭檢視有多少廢棄物是經由河川流入海洋，優先收集數據後才能積極處置，而「川廢快篩調查」是一套能有效監測河川廢棄物調查的機制，不僅能了解川廢分布，更可做為未來河川整治之重要依據。

富邦人壽長期關注台灣水資源永續課題，導入再生循環生態鏈概念，帶領全台同仁身體力行以淨溪、淨灘、淨塑等行動愛護環境外，今年更進一步與荒野共同倡議關注川廢議題，連續三年預計於台中、新竹、雙北等縣市推動河川廢棄物快篩調查，透過低碳、無紙且結合公民科學家(Citizen Science)之調查方式稽查公害、保護生態，同時也積極從「認識河川」、「愛護河川」，及源頭減塑行動的「永續河川」等面向推廣河川保育理念，逐步擴大水域環境治理之影響力，讓河川和全民正向共生。

保險綠化工程擴大推進　永續的正向力量延伸至環境與社會

富邦人壽不僅依循聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」（Life below water）推動河川保育、確保水資源永續外，亦秉持對人的關懷，積極從保險本業出發推動保險綠化工程，融合創新且永續的保險商品與數位服務，與保戶偕手為地球環境努力，也增進人類健康生活。

此外，富邦人壽也透過四大低碳策略：綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，並自主發表「環境永續宣言」，從企業內部管理走向社會推廣，以實際的永續行動塑造綠色典範，更表達企業朝永續經營目標邁進之決心，創造金融、產業與社會環境三贏，成為帶動永續台灣的正向力量，也期望此次行動能為河川保育盡一份心力，發揮拋磚引玉的倡議效果，讓更多人能夠看見並且投入關懷台灣的河川保育行動。

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