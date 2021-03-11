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老闆都嫌棄不吃　內行人透露吃火鍋不值得點3食材

▲▼「超實用5招」去除衣物火鍋味。（圖／Unsplash）

▲台灣人愛吃火鍋，但不是所有食材都能拿來涮。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

不管是涮涮鍋或麻辣鍋，台灣人不分季節就是愛吃火鍋，火鍋之所以受歡迎，除了料理簡單，搭配各式湯頭，把喜歡的青菜、肉片、海鮮丟下去煮，再一起享用就很美味，但食材怎麼挑選也是門學問，專攻美食領域的搜狐號「泰安美食客」透露有「3種菜」不建議點來吃，因為就連老闆自己都嫌棄不吃。

火鍋菜單上的食材種類澎湃豐富，每個人也都各有所好，泰安美食客卻表示有些菜品不好，吃了也不划算，不建議大家點，尤其內行都知道有3種菜更是不值得吃，其中一種就是「海帶」；因為海帶腥味重，既不適合放入清湯鍋裡煮，就算是麻辣鍋，口味也會大打折扣，所以懂吃的人不會把海帶拿來涮火鍋。

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其次是「臭豆腐」。雖然臭豆腐是常見的街頭小吃，有些火鍋店的菜單也有臭豆腐，但是把油炸的臭豆腐丟到火鍋裡涮了之後，不僅變得難吃，還會加重湯頭味道，只要吃過一次，就會發現根本是黑暗料理。

最後一種則是很多人吃火鍋喜歡點的「鴨血」。泰安美食客指出，鴨血口感嫩滑、味道不錯，除非是真鴨血才值得點，因為一般火鍋店裡用的多半是人工加工製成，至於用什麼血或食用膠都不清楚，吃了對身體不利。他也分享如何分辨真假鴨血，通常會從鴨血的橫截面來判斷，氣孔多才正常，很光滑的話就是人造的。

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