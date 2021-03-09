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約吃火鍋！妹子「狂塞20顆雞睪丸」他嚇傻　網歪樓：晚上小心

▲▼火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO和妹子吃火鍋，結果對方狂吃20顆雞睪丸，讓他看傻眼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

吃火鍋時，不少人遇到愛吃的食材都會狂吃一番。一名網友便在臉書分享，和一名女孩去吃火鍋時，對方狂吃20顆雞睪丸，還搶著結帳，讓他傻眼問「我該注意什麼？」掀起網友熱議，紛紛歪樓建議「晚上要小心了」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，之前請過這名女孩吃三媽臭臭鍋，8日半夜又和對方吃鴛鴦鍋，「現在這個時間點，這妹子最少吃了20顆雞睪丸，還搶著要結帳，請問我該注意什麼？」

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▲男子詢問「我該注意什麼？」（圖／翻攝自爆廢1公社）

文章貼出後掀起網友熱議，「基本上來說，他吃雞腩胇不甘你的事⋯又不是你吃」、「姿態很霸氣，是一個雷厲風行的女人」、「小心她流鼻血」、「該注意是不是男的」、「帶去超商繼續打傳說」、「跟她拚了」、「雞睪丸有些是豆腐加香料做的」、「小心，你知道太多了」、「吃幾顆就感到噁心了，佩服」、「沒有血絲的幾乎都是假的」。

還有很多人歪樓搞笑留言，「你要吃20顆生蠔回報她」、「皮帶勒住…拉鍊拉緊」、「希望你能渡過今天晚上的危險期」、「保護好自己」、「這是求救訊號嗎」、「確定是妹子？」、「注意你的腎臟」、「你還有兩顆，她還沒吃」。

 
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