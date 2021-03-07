側拍海底撈陪吃小伙伴…女網友心動了！秒指名要他來：不行就客訴

▲許多人看到照片後，指定要「他」陪吃。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

去海底撈除了爽嗑鍋，不少人更期待附加的超貼心服務，像是欣賞川劇變臉、美甲等。就有一位男網友在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，文中還附上3個笑到流眼淚的表情符號，「海底撈的服務從來不讓我失望」。照片一出，其他人也紛紛笑噴，「感覺更孤單了」、「對著這個我反而吃不下去。」

這位網友貼出照片，只見他看到海底撈裡，有「一組男客人」坐在位子上吃鍋，其中一位染著亮澄色頭髮，有一顆大大的頭，臉上一直掛著可愛的微笑，絲毫沒有要動筷的意思，只是一直望著對面坐著的另一名男子。原來這位大頭客根本是海底撈請來陪吃的小伙伴，讓原PO不禁用hashtag笑說「#一個人也不孤單」、「#東西都變好吃了」。

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貼文一出，其他網友紛紛留言，「這樣更明顯提醒自己與別人我是一個人吃飯啊」、「放娃娃顯得更可憐了」、「然後結帳時收兩個人的費用」、「一個人用餐原本很稀鬆平常的事情，多了個布玩偶就整個變成邊緣人」、「吃著吃著眼淚就掉下來」、「你不知道他是有名的交際花嗎」、「我怕我會不自覺跟娃娃說話。」

不過，就有人看到照片後，直接被正在後方桌子服務的男服務生圈粉，「我以為你是要說服務員」、「卡一個旁邊服務生」、「指定服務生陪，不行就客訴」、「我的眼裡只有服務員，麻煩告訴我哪一間」、「服務生+1」、「後面服務生感覺很帥」、「可以點服務生陪吃嗎」、「後面那戴口罩的服務生我要海底撈一下臉書。」

▼我一個人，麻煩給我那個側臉帥哥陪吃。（圖／翻攝自爆廢1公社）