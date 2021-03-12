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中美外交高層將會晤　賈慶國：拜登這時候不會示軟

▲專家分析，中美貿易戰有可能持續到明年。（圖／路透）

▲中美競合關係持續複雜化。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

中美將在18日舉行雙邊外交高層會晤，是美國總統拜登上任後首次。大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院前院長賈慶國12日在分析中美關係時坦言，現階段兩國之間不信任程度太高、美國強硬派聲浪高漲，「挑戰還是非常大的」，穩定的對華政策還不是拜登政府最優先選項，這個時候不會示軟。

中國國際問題研究院、世界知識出版社12日舉行《國際形勢和中國外交藍皮書（2020／2021）》發布會，主編徐步在分析當前國際情勢時，提到世界正發生國際力量對比出現新變化、大國關係面臨新調整、地區安全問題此起彼伏等考驗。

▲▼中國國際問題研究院、世界知識出版社12日舉行《國際形勢和中國外交藍皮書（2020／2021）》發布會，以視訊方式舉行,賈慶國,陳東曉。（圖／取自發布會訊號）

▲中國國際問題研究院、世界知識出版社12日舉行《國際形勢和中國外交藍皮書（2020／2021）》發布會，以視訊方式舉行。（圖／取自發布會訊號）

上海國際問題研究院院長陳東曉進一步表示，新冠肺炎疫情加劇國際間的分化，「勢頭越來越強」，國家間強者越強、弱者越弱，低收入國家檢測、治療、疫苗資源分配嚴重不足，亦導致全球極端貧困人口，從8800萬，增加到疫情後的1億1500萬，可說是人類發展史上的一次大逆轉。

陳東曉總結拜登對華政策，有三點較為明顯，一是聯合盟友制華、多邊機制規鎖，二是經貿集體施壓、關鍵局部脫鉤，三是築起科技小院高牆、民主科技同盟；在此之下，中國大陸有四方面重要任務，包括推動包容性發展理念、挽救脆弱生態系統、加強多邊多方合作、引導科技向善原則等，與國際間一道，倡導多邊主義，構建人類命運共同體。

被問到如何看待中美即將展開外交高層對話，以及未來中美關係發展，賈慶國直言，現在中美充滿了不確定性，因為拜登看似建制派，與川普政府不同，但現在兩國間不信任程度太高，美國國內強硬聲音太強。

因此，他肯定兩國應該盡快恢復對話協商，卻也坦言「挑戰還是非常大的」。賈慶國建議，中美雙邊對話可以多層次進行，官方層次和民間層次都非常重要，可以更好的解決問題。

▲▼中國國際問題研究院、世界知識出版社12日舉行《國際形勢和中國外交藍皮書（2020／2021）》發布會，以視訊方式舉行,賈慶國,陳東曉。（圖／取自發布會訊號）

▲大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院前院長賈慶國。（圖／取自發布會訊號）

賈慶國進一步分析，拜登政府之所以在不把對華政策放在最優先選項，是因為現在最緊迫的事情，是讓美國國會通過其人事任命，還有1.9兆美元規模的紓困法案，「一但對華示軟，就會影響到他兩個事情的解決」，所以雖紓困法案已經通過，但未來的一段時間裡，中美關係發展仍會受到拜登政府政策時間表的影響。

陳東曉補充，從中方角度而言，第一，對中美關係要現實期待，不抱過多幻想，二是「時不我待」，不能等，所以官方、民間的交流需要一直推進，三是底線保底，中美對話的最終目的，是防止因為誤判造成的軍事衝突，做到這點非常重要。

美中兩國證實，3月18日雙方將在阿拉斯加舉行外交高層會晤，參與人員包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

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