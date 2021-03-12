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「中國地圖遮台灣」南韓動畫被迫下架　微博網友暴氣：我寶島呢？

▲▼南韓動畫卡通《超級飛俠》被中國網友指責辱華。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

▲南韓動畫卡通《超級飛俠》被中國網友指控「故意遮擋」台灣。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

記者張寧倢／綜合報導

中國網友又揪出「辱華」事件！南韓IP動畫卡通影集《超級飛俠》（Super Wings，출동! 슈퍼윙스）在世界多個地區播出，深受兒童喜愛，但上周卻接連被中國多個影音平台下架，原因是在國際通行版的片段中，主角噴射飛機「樂迪」的頭「擋住了台灣」，遭網友抗議不尊重中國領土完整性。

▲▼南韓動畫卡通《超級飛俠》被中國網友指責辱華。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

▲《超級飛俠》先前就曾在微博引起「中秋節起源」爭議。（圖／翻攝自微博／文將兔）

根據《南華早報》報導，南韓FunnyFlux與中國奧飛娛樂共同製作的動畫卡通《超級飛俠》於2月被中國網友發現，內容提及「中秋節是韓國的節日」、「大家都會吃松餅（韓國中秋傳統食物）」之後，遭批評誤導兒童。

▲▼南韓動畫卡通《超級飛俠》被中國網友指責辱華。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

▲眼尖網友發現，中國版與國際通行版的地圖劃分不同。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

微博網友近日又發文直指，《超級飛俠》中國版中的地圖缺少藏南、阿克塞欽地區，而國際版地圖則將台灣與中國分開，海南島也消失，引發更大爭議。不到數日，認真的網友再度找出「問題地圖」稱，國際版的某集片段動畫主角樂迪的頭「故意遮擋」了台灣，因此發文寫道「樂迪你好，我寶島呢？」此外，粵語版則被指暗示廣東話僅為香港人日常使用語言，不屬於中國話。

▲▼南韓動畫卡通《超級飛俠》被中國網友指責辱華。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

▲《超級飛俠》裡的中國地圖被網友發現少劃了台灣。（圖／翻攝自微博／穆阿蒂布）

網路文章持續發酵之下，目前《超級飛俠》已經在等國優酷、嗶哩嗶哩（Bilibili）、央視頻等中國各大平台下架，但在中國之外的影音平台則未受影響，例如Netflix仍然能夠觀看各集數。據報導，《超級飛俠》2014年在南韓首播，自2015年起在中國湖南衛視播出，內容講述飛機機器人「樂迪」與夥伴們為小朋友遞送包裹到全世界，並解決他們的困難。

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