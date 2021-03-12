中美半導體業攜手　成立訊息共享機制工作組

▲中美半導體業者成立工作組，建立訊息共享機制。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸半導體行業協會（CSIA）昨（11）日稱，中美半導體行業協會共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為兩國半導體產業建立一個及時溝通訊息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

▲大陸晶片產量及質量仍有相當大的進步空間。（圖／翻攝央視網）

《環球時報》報導，中美雙方半導體業動向引起各方關注，CSIA的公告使中國半導體相關企業股票上漲，可能預示著兩國行業更緊密的合作。香港《南華早報》引述專業人士分析，即使拜登政府不改變前任川普政府對半導體出口管制的限制措施，中美半導體產業參與者間更好的溝通也可以幫助減輕干擾。

據悉，CSIA是一個由大陸政府支持的民間行業協會，包含774家會員。知情人士提到，中美兩國的半導體行業協會一直保持著溝通和交流，此次是為強化溝通，重新梳理了一個新的工作機制，目的是加強雙方半導體行業的交流合作。

CSIA提到，兩國協會希望通過工作組加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作解決中美半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。

▲大陸持續譨入研發晶片科技。（示意圖／達志影像／美聯社）

該工作組計劃每年兩次會議，分享雙方在技術和貿易限制政策方面的最新進展。據美國半導體行業協會（SIA）官網指出，半導體是美國的第四大出口產品，該協會會員囊括了全球主要的半導體企業，營收佔美國半導體行業的95％。

SIA曾多次反對川普限制商業晶片銷陸，並警告川普採取的相關措施將給美國半導體行業帶來重大破壞。該組織曾多次表示，「向中國銷售不敏感的商業產品有助於推動美國的半導體研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」