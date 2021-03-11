除草工年花百萬養小三遭背叛！怒5刀桶死　閨密喊冤：沒拿他錢

記者高堂堯／南投報導

南投黃姓男子疑不滿阮姓女友打算和他分手，又討不回借貸的金錢，憤而持牛肉刀將阮女殺害，再喝農藥自殺未遂，送醫急救後現仍留院觀察；阮女友人今出面為死者喊冤，指她並未掏空兇嫌的百萬存款，警方則表示黃男身體虛弱，案情細節尚待其身體狀況穩定、接受偵訊後才能大白。

▲阮姓越籍女子（左）與黃姓男友爆發感情、金錢糾紛，慘遭黃男持刀殺害。（圖／翻攝當事人臉書、記者高堂堯翻攝）



▲檢警會同埔里情殺案死者丈夫（左）和親友進行遺體解剖。（圖／記者高堂堯攝）



南投檢方今日上午會同法醫進行遺體解剖、確認傷勢和死因，事發當天無法到案的死者家屬，包括李姓丈夫、阮女的姐姐都從南部趕抵現場；約50餘歲的李男面對記者詢問，眼眶泛紅但一再否認自己是家屬，最後只說「我不接受採訪」。

▲黃姓男子在阮姓女友開設的越南商店內痛下殺手。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方先前調查，來自越南的阮女剛取得我國身分證不久，於母國育有一子，多年前來台後與李姓丈夫結婚但無子嗣，李男又長期在外地工作；阮女轉後赴南投發展，認識已婚、住在魚池鄉的黃男，2人持續不倫戀約1年多的時間。

據了解，兩人交往期間，擔任除草工的黃男拿出辛苦攢來的百萬積蓄，不斷資助阮女，包括先前開設越南商店，豈料順利開店約2個月後，雙方卻因分手、金錢等問題多次爭執。

事發於8日上午9時許，黃男開自小貨車至阮女店內理論，一氣之下竟持牛肉刀朝阮女胸、腹部狂捅5刀，造成阮女臟器外露、倒臥血泊中，送醫不治，黃男更在殺人後，畏罪吞下農藥企圖自殺，被送醫急救。

▲警方在事發的越南商店門前拉起封鎖線。（圖／記者高堂堯翻攝）

阮女的兩位越籍女性友人上午也到場關心家屬、協助處理後事，她們表示跟阮夫先前不認識，只知夫妻倆分居嘉義、南投兩地，阮姊則是在台南從事長照看護工作。

友人指出，阮女約七年前獨赴南投埔里，工作勤奮、待人和善，在南洋姐妹圈人緣一流，打拚多年好不容易才能開店做生意，未料不到兩個月就出事，當天聽聞她的死訊後感覺「很痛苦」，也幫死者喊冤，認為阮女一向生活拮据，不可能有所謂掏空黃男的百萬積蓄，雙方應是單純的感情糾紛。

黃姓凶嫌則持續在院急救，由警方戒護中；警方指他目前已恢復意識並轉一般病房，但身體虛弱，暫無法進行筆錄偵訊，對阮女友人的說法也無法回應。

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