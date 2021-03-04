27歲男車禍身亡送進太平間　驗屍官進行解剖「手腳突然動了」

Bengaluru: 27-year-old ‘dead’ man comes alive on postmortem table https://t.co/K8s1iWnynu — TOI Cities (@TOICitiesNews) March 3, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦一名27歲男子騎機車發生車禍，被醫生診斷已經身亡的他後來送去太平間驗屍，沒想到法醫要解剖時，手腳突然動了一下，法醫觸摸發現他還有脈搏心跳，人竟然還活著。

27歲男子香卡(Shankar Shanmukh Gombi)上月27日在貝爾高姆縣一場車禍中身受重傷，後來被送到當地一間私人醫院接受治療，然而醫生隔天卻把他的呼吸器給拿了下來，宣布他很快就會死亡，要家人為他準備安葬事宜。

香卡後來被送去驗屍查明死因時，驗醫官卻意外發現他還活著。家屬表示，「我們周日晚上搭救護車帶他去軍政府醫院，醫護人員說他已經死了，所以送去驗屍，然而驗屍官檢查後卻說他還活著」。

驗屍官加爾加利(SS Galgali)表示，他被家屬告知香卡已經身亡，「我沒有想到他會活著，驗屍時他的手腳突然動了起來，結果再次檢查發現他有心跳還有脈搏，我執行過約400多次驗屍，但從未見過這種情況」。目前香卡已被轉至另外一間醫院，尚未對外公布詳細病情。

▼驗屍官意外發現男子還活著。（圖／達志影像／示意圖）

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