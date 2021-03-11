曾引發印度疑慮　陸「謀劃推進」雅魯藏布江建大壩

▲雅魯藏布江。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸去年年底敲定，將於雅魯藏布江下流進行水力發電開發，引起印度及孟加拉的擔憂，如今水壩開發大勢已定。今年大陸兩會， 發改委主任何立峰透露「正在謀劃推進雅魯藏布江下游水電開發」，相關業內人士也指出，雅魯藏布江下游水電開發決策是一次難得的「歷史性機遇」。

《觀察者》報導指出，去年11月中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標的建議，明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」，成為正在召開的人大會議就將審查「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要（草案）重要項目之一。

今年大陸兩會「部長通道」採訪，發改委主任何立峰透露「正在謀劃推進雅魯藏布江下游水電開發」；而在地方，西藏自治區政府也多次提到這一項目，表示要全力加快項目前期工作，力爭盡快開工建設。水電業內人士指出，雅魯藏布江下游水電開發決策是一次難得的「歷史性機遇」。

中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇在中國水力發電工程學會成立40週年紀念大會上說，這不僅僅是一項水電工程，更涉及多個領域。他強調，「這還是一項國家安全工程，包括水資源安全、國土安全等。」

報導稱，雅魯藏布江流域乾流水能資源最豐富，理論蘊藏量近8000萬瓩，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬瓩的技術可開發資源，規模相當於3個多三峽電站（裝機容量2250萬瓩）。

香港《南華早報》相關新聞報導也指出，由於雅魯藏布江流經其他國家，曾於去年蓄意挑起邊境衝突的印度對這一項目顯得「心有芥蒂」，認為這將會對本國產生「不利影響」，甚至也在考慮建造水電站項目以作為「回應」。

大陸外交部發言人華春瑩曾指出，開展雅魯藏布江下游水電開發是中方的正當權利，中方對於跨境河流開發利用一貫秉持負責任的態度，實行開發與保護並舉的政策，任何項目都會經過科學的規劃和論證，並且充分考慮對下游地區的影響，兼顧上下游的利益。