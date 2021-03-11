　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曾引發印度疑慮　陸「謀劃推進」雅魯藏布江建大壩

▲▼雅魯藏布江。（圖／CFP）

▲雅魯藏布江。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸去年年底敲定，將於雅魯藏布江下流進行水力發電開發，引起印度及孟加拉的擔憂，如今水壩開發大勢已定。今年大陸兩會， 發改委主任何立峰透露「正在謀劃推進雅魯藏布江下游水電開發」，相關業內人士也指出，雅魯藏布江下游水電開發決策是一次難得的「歷史性機遇」。

《觀察者》報導指出，去年11月中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標的建議，明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」，成為正在召開的人大會議就將審查「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要（草案）重要項目之一。

今年大陸兩會「部長通道」採訪，發改委主任何立峰透露「正在謀劃推進雅魯藏布江下游水電開發」；而在地方，西藏自治區政府也多次提到這一項目，表示要全力加快項目前期工作，力爭盡快開工建設。水電業內人士指出，雅魯藏布江下游水電開發決策是一次難得的「歷史性機遇」。

中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇在中國水力發電工程學會成立40週年紀念大會上說，這不僅僅是一項水電工程，更涉及多個領域。他強調，「這還是一項國家安全工程，包括水資源安全、國土安全等。」

報導稱，雅魯藏布江流域乾流水能資源最豐富，理論蘊藏量近8000萬瓩，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬瓩的技術可開發資源，規模相當於3個多三峽電站（裝機容量2250萬瓩）。

香港《南華早報》相關新聞報導也指出，由於雅魯藏布江流經其他國家，曾於去年蓄意挑起邊境衝突的印度對這一項目顯得「心有芥蒂」，認為這將會對本國產生「不利影響」，甚至也在考慮建造水電站項目以作為「回應」。

大陸外交部發言人華春瑩曾指出，開展雅魯藏布江下游水電開發是中方的正當權利，中方對於跨境河流開發利用一貫秉持負責任的態度，實行開發與保護並舉的政策，任何項目都會經過科學的規劃和論證，並且充分考慮對下游地區的影響，兼顧上下游的利益。

ET快訊
《麻辣鮮師》女星到高職教書！學生驚嚇　她笑：當時台下還沒出生
家中一年走2人！家屬明天「祭空棺」　提醒避開此路段
12萬金主現身！　她好市多連買2次「理由羨炸」
他扮富商開價「35萬上床」　偶像劇演員瞞男友援交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡徐坤「微博轉發破億」　幕後推手「認造假」吃五年牢飯

訂單備註「快！慢了我就被關」　他為喝「最後一口奶茶」秀神操作

手機發現老公常和前妻聊天！　醋女「假扮前夫」詐騙她143萬元

手握「違背祖訓的藥方」　陸「神醫宇宙」成員張文榮遭停診

曾引發印度疑慮　陸「謀劃推進」雅魯藏布江建大壩

陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

蔡徐坤「微博轉發破億」　幕後推手「認造假」吃五年牢飯

訂單備註「快！慢了我就被關」　他為喝「最後一口奶茶」秀神操作

手機發現老公常和前妻聊天！　醋女「假扮前夫」詐騙她143萬元

手握「違背祖訓的藥方」　陸「神醫宇宙」成員張文榮遭停診

曾引發印度疑慮　陸「謀劃推進」雅魯藏布江建大壩

陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

男「癲癇沒工作」向行善團求援遭拒　網起底「住50多坪房」挨告

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

龍蝦吃到飽4月還有一場　台北這家Buffet餐廳改裝前再加碼

「台灣地景花園」試開放！100元玩翻50種↑設施　新設「水中教堂」

味全龍睽違21年回歸中職一軍　年度口號「龍躍再現」

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

Spotify和KAKAO M達成協議！　IU、MAMAMOO等百組音源重新上架

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

長髮妹背影超殺嗨跳《Gee》　一轉正面「醜到不行」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」 陸外交部回應了

董娘PO文控老公不回家　害股價兩天暴跌19%

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

男偷埋水管被抓包　殺鄰居1女2童

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

包道格：拜登以模糊方式來安撫中國

更多熱門

相關新聞

搶翻天！H&M聯名開賣一小時貨架已空

搶翻天！H&M聯名開賣一小時貨架已空

H&M年度設計師聯名「H&M X Simone Rocha」系列於今（11日）正式開賣，清晨開賣盛況《ET FASHION》已帶大家透過鏡頭直擊，記者實際於9：25場次進入店內，貨架上幾乎已賣完，夯款配飾更是一件不留。據外媒報導，大陸於午夜網路開搶時，H&M網站瞬間癱瘓持續超過兩小時，目前淘寶更已出現了翻倍的售價，足見本次聯名帶來的龐大影響力。

香港選制改革草案今定槌

香港選制改革草案今定槌

印度海軍第三艘「鮋魚級」潛艦服役

印度海軍第三艘「鮋魚級」潛艦服役

大國角力下的阿富汗賽局

大國角力下的阿富汗賽局

陸研擬修法　虐待動物「最高罰3千」

陸研擬修法　虐待動物「最高罰3千」

關鍵字：

大陸兩會印度雅魯藏布江水利發電廠

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

福原愛出遊高帥男起底！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面