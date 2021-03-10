殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

▲大陸流行活體盲盒，抽貓狗、烏龜等寵物。（圖／翻攝 微博確喪小舖）

記者任以芳／綜合報導

近年來，大陸虐殺動物事件激增，還有黑色產業鏈。例如，非法販售活體寵物盲盒，活抓寵物娃娃機，或是「騙養虐殺」要脅原主人支付贖金等。大陸有人大代表提出修改現行《治安管理處罰法》，「建議」後的參考處罰規範，希望從口頭式警告，改成實質行刑罰。建議最高罰金3千元人民幣，換算約台幣1.3萬元或處10日以上15日以下拘留。

大陸虐待動物事件頻傳，除了之前流行活體寵物娃娃機，近期電商平台推出的寵物活體盲盒，種類包括烏龜、壁虎、貓狗等，遭到大批網友撻伐。甚至有買家留言抗議，當初選購「狗狗盲盒、母、年齡未知」，收到快遞打開發現是一隻「死去的小狗。」

▲大陸全國人大代表趙皖平建議，修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍。（圖／翻攝 央視）

大陸寵物相關黑色產業鏈盛行，更別談藏在陰暗角落的「凌虐」動物行為。據《澎湃新聞》指出，大陸全國人大代表趙皖平指出，根據數據顯示，大者2020年以盈利為目的的虐殺事件比重顯著上升，具體盈利方式包括偷盜轉售、拍攝虐殺視頻傳播、直播出售寵物盲盒或抓娃娃機、騙養虐殺要挾原主人支付贖金等。

由於，大陸其他人大代表提議設立《虐待動物法》，趙皖平認為，考量大陸現實情況，先小步快走，將虐殺動物及相關行為明確納入《治安管理處罰法》的調整範圍，建議修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍，學校應該將愛護動物和自然納入課程。

▲大陸全國人大代表趙皖平。（圖／翻攝 央視）

另外，大陸虐待行為中，出現越來越多低齡者，虐殺視頻在抖音、微信眾號、B站等熱門網絡渠道廣泛傳播。趙皖平稱，「根據外國學者數據研究，有70%後天暴力犯罪者，小時候都有虐待動物經歷，這是非常可怕的事情。」一般來說，虐殺動物的目的包括洩憤、盈利、滿足心理需求等。

談到大陸現有法律制度，對於施虐者無法可管，趙皖平進一步說，「對於虐殺動物事件，公民個人提起民事訴訟是十分困難而且低效的。熱心民眾對於動物虐殺事件往往報案無果，施虐人的行為無法受到法律制裁，頂多受到的只是警告批評或者所在單位的開除處理。」

趙皖平建議，將虐殺動物及相關行為納入《治安管理處罰法》調整範圍。舉例，在《治安管理處罰法》第三章第一節「擾亂公共秩序的行為和處罰」中增加如下條款，「進行虐待殘害動物的表演或者活動，擾亂社會秩序、損害他人身心健康的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1千元以下罰款（單位，人民幣，同下）；情節較輕的，處5日以上10日以下拘留，可以並處5百元以下罰款。」

▲大陸人大研擬修法，改善虐待動物歪風。（圖／讀者提供）

在《治安管理處罰法》第三章第四節「妨害社會管理的行為和處罰」中增加如下條款：「製作、運輸、複製、出售、出租虐待殘害動物等恐怖、殘忍的書刊、圖片、影片、音像製品等或者利用計算機信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播虐待殘害動物等恐怖、殘忍信息的，處10日以上15日以下拘留，可以並3千元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者5百元以下罰款。」或將相關行為併入《治安管理處罰法》第六十八條。

他建議，將組織、脅迫、誘騙不滿十六週歲的人進行虐待殘害動物及相關活動的行為，納入《治安管理處罰法》第四十條「有下列行為之一的，處十日以上十五日以下拘留，並處5百元以上1千元以下罰款；情節較輕的，處5日以上10日以下拘留，並處2百元以上5百元以下罰款：（一）組織、脅迫、誘騙不滿十六週歲的人或者殘疾人進行恐怖、殘忍表演的；（二）以暴力、威脅或者其他手段強迫他人勞動的；（三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身體的。」