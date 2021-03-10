　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

▲▼大陸流行活體盲盒，抽貓狗、烏龜等寵物。 。（圖／翻攝 光明網、微博確喪小舖）

▲大陸流行活體盲盒，抽貓狗、烏龜等寵物。（圖／翻攝 微博確喪小舖）

記者任以芳／綜合報導

近年來，大陸虐殺動物事件激增，還有黑色產業鏈。例如，非法販售活體寵物盲盒，活抓寵物娃娃機，或是「騙養虐殺」要脅原主人支付贖金等。大陸有人大代表提出修改現行《治安管理處罰法》，「建議」後的參考處罰規範，希望從口頭式警告，改成實質行刑罰。建議最高罰金3千元人民幣，換算約台幣1.3萬元或處10日以上15日以下拘留。

大陸虐待動物事件頻傳，除了之前流行活體寵物娃娃機，近期電商平台推出的寵物活體盲盒，種類包括烏龜、壁虎、貓狗等，遭到大批網友撻伐。甚至有買家留言抗議，當初選購「狗狗盲盒、母、年齡未知」，收到快遞打開發現是一隻「死去的小狗。」

▲▼大陸全國人大代表趙皖平建議，修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍。（圖／翻攝 央視、貓咪圖讀者提供）

▲大陸全國人大代表趙皖平建議，修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍。（圖／翻攝 央視）

大陸寵物相關黑色產業鏈盛行，更別談藏在陰暗角落的「凌虐」動物行為。據《澎湃新聞》指出，大陸全國人大代表趙皖平指出，根據數據顯示，大者2020年以盈利為目的的虐殺事件比重顯著上升，具體盈利方式包括偷盜轉售、拍攝虐殺視頻傳播、直播出售寵物盲盒或抓娃娃機、騙養虐殺要挾原主人支付贖金等。

由於，大陸其他人大代表提議設立《虐待動物法》，趙皖平認為，考量大陸現實情況，先小步快走，將虐殺動物及相關行為明確納入《治安管理處罰法》的調整範圍，建議修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍，學校應該將愛護動物和自然納入課程。

▲▼大陸全國人大代表趙皖平建議，修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍。（圖／翻攝 央視、貓咪圖讀者提供）

▲大陸全國人大代表趙皖平。（圖／翻攝 央視）

另外，大陸虐待行為中，出現越來越多低齡者，虐殺視頻在抖音、微信眾號、B站等熱門網絡渠道廣泛傳播。趙皖平稱，「根據外國學者數據研究，有70%後天暴力犯罪者，小時候都有虐待動物經歷，這是非常可怕的事情。」一般來說，虐殺動物的目的包括洩憤、盈利、滿足心理需求等。

談到大陸現有法律制度，對於施虐者無法可管，趙皖平進一步說，「對於虐殺動物事件，公民個人提起民事訴訟是十分困難而且低效的。熱心民眾對於動物虐殺事件往往報案無果，施虐人的行為無法受到法律制裁，頂多受到的只是警告批評或者所在單位的開除處理。」

趙皖平建議，將虐殺動物及相關行為納入《治安管理處罰法》調整範圍。舉例，在《治安管理處罰法》第三章第一節「擾亂公共秩序的行為和處罰」中增加如下條款，「進行虐待殘害動物的表演或者活動，擾亂社會秩序、損害他人身心健康的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1千元以下罰款（單位，人民幣，同下）；情節較輕的，處5日以上10日以下拘留，可以並處5百元以下罰款。」

▲▼大陸全國人大代表趙皖平建議，修改《治安管理處罰法》，將虐待動物行為明確納入法律的適用範圍。（圖／翻攝 央視、貓咪圖讀者提供）

▲大陸人大研擬修法，改善虐待動物歪風。（圖／讀者提供）

在《治安管理處罰法》第三章第四節「妨害社會管理的行為和處罰」中增加如下條款：「製作、運輸、複製、出售、出租虐待殘害動物等恐怖、殘忍的書刊、圖片、影片、音像製品等或者利用計算機信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播虐待殘害動物等恐怖、殘忍信息的，處10日以上15日以下拘留，可以並3千元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者5百元以下罰款。」或將相關行為併入《治安管理處罰法》第六十八條。

他建議，將組織、脅迫、誘騙不滿十六週歲的人進行虐待殘害動物及相關活動的行為，納入《治安管理處罰法》第四十條「有下列行為之一的，處十日以上十五日以下拘留，並處5百元以上1千元以下罰款；情節較輕的，處5日以上10日以下拘留，並處2百元以上5百元以下罰款：（一）組織、脅迫、誘騙不滿十六週歲的人或者殘疾人進行恐怖、殘忍表演的；（二）以暴力、威脅或者其他手段強迫他人勞動的；（三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身體的。」

ET快訊
福原愛委屈現況曝：還是要離婚！閨蜜爆她跨年工作江宏傑怒開罵
水泥車恐怖輾壓影片曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危
福原愛親曝與高帥男約會過夜原因　「我很多缺點」撇不倫
500萬白色新車「丟停車場近1年」變灰的　網狂猜主人下落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

董娘PO文控「老公不回家」　害股價兩天暴跌19%…散戶傻眼狂罵

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

59歲「台灣女孩」凌友詩獲政協頒獎　建議立國家統一法「懲罰台獨」

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

董娘PO文控「老公不回家」　害股價兩天暴跌19%…散戶傻眼狂罵

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

59歲「台灣女孩」凌友詩獲政協頒獎　建議立國家統一法「懲罰台獨」

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

胡智為、呂彥青投入味全龍　自行培訓二軍維持手感

橫掃同級！KIA Stonic「79.9萬元」起就有Level 2駕駛輔助

機能成熟取勝！建商瘋擠小檜溪　新案價站穩3字頭

都怪阿嬤地板打太亮！尿急臘腸「邊抖邊衝」直奔門口　哥哥笑歪

福原愛委屈現況曝：還是要離婚！　閨蜜爆她跨年工作…江宏傑暴怒開罵

余苑綺癌復發...余祥銓「樂樂長大要當醫生」　手上禮物惹心疼

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

開拓外銷市場　屏東鳳梨前進新加坡餐廳+超市通路

薪水少存不到錢？專家點出「現金流」思考重要性

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

大陸熱門新聞

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

7人回前公司討薪！吃員餐反被要30萬

家中一週自燃40多次！　真相曝光超傻眼

兩岸關係緊張！　趙立堅曝真相

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」多人受傷

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱驚呆

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

俄駐陸大使：沒到過「台灣省」願搭高鐵去

更多熱門

相關新聞

政協閉幕　通過「反獨促統」政治決議

政協閉幕　通過「反獨促統」政治決議

大陸全國政協十三屆四次會議10日下午閉幕，會上表決通過常委會工作報告、政治決議等4項議程。於政治決議的涉台內容中，重申今年度政府工作報告中，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動的論述，強調堅持「一個中國原則」和「九二共識」。

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

日動物園放鬃刷展示！告示牌暖暈

日動物園放鬃刷展示！告示牌暖暈

「要讓解放軍害怕？」　美專家：台防禦力有空窗期

「要讓解放軍害怕？」　美專家：台防禦力有空窗期

陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

關鍵字：

大陸修法虐待動物罰金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面