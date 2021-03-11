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印度海軍第三艘「鮋魚級」潛艦服役　法國研發印度在地生產

▲▼印度第三艘鮋魚級（Scorpene-Class）攻擊潛艦「卡蘭傑號」（Karanj）服役。（圖／取自SpokespersonNavy　Twitter）

▲印度第三艘鮋魚級（Scorpene-Class）攻擊潛艦「卡蘭傑號」（Karanj）服役。（圖／取自SpokespersonNavy　Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

印度第三艘鮋魚級（Scorpene-Class）攻擊潛艦「卡蘭傑號」（Karanj），10日開始在海軍服役。印度海軍參謀長辛格（Karambir Singh）當天在孟買舉行的潛艦服役儀式上表示，印度海軍在過去70多年中一直支持本土化生產，目前在訂購的42艘艦艇和潛艦中，有40艘正在印度造船廠建造。

▲▼印度第三艘鮋魚級（Scorpene-Class）攻擊潛艦「卡蘭傑號」（Karanj）服役。（圖／取自SpokespersonNavy　Twitter）

▲印度海軍參謀長辛格（Karambir Singh）主持潛艦服役儀式。（圖／取自SpokespersonNavy　Twitter）

根據印度海軍「75號專案」計劃，卡蘭傑號是印度海軍首批6艘柴電動力鮋魚級潛艦中的第三艘。它於2018年1月31日在孟買下水，並於今年2月15日移交海軍。鮋魚級潛艦可進行各種反水面戰、反潛戰及情報偵蒐任務，隱形能力佳。

「75號專案」計劃由印度馬扎岡船塢公司（MDL）與法國合作負責研發，總投資近33億美元，潛艦由法國設計，印方在取得技術轉移後負責生產。

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