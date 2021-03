印度海軍第三艘「鮋魚級」潛艦服役　法國研發印度在地生產

▲印度第三艘鮋魚級(Scorpene-Class)攻擊潛艦「卡蘭傑號」(Karanj)服役。(圖/取自SpokespersonNavy Twitter)

記者林彥臣/綜合報導

印度第三艘鮋魚級(Scorpene-Class)攻擊潛艦「卡蘭傑號」(Karanj),10日開始在海軍服役。印度海軍參謀長辛格(Karambir Singh)當天在孟買舉行的潛艦服役儀式上表示,印度海軍在過去70多年中一直支持本土化生產,目前在訂購的42艘艦艇和潛艦中,有40艘正在印度造船廠建造。

▲印度海軍參謀長辛格(Karambir Singh)主持潛艦服役儀式。(圖/取自SpokespersonNavy Twitter)



根據印度海軍「75號專案」計劃,卡蘭傑號是印度海軍首批6艘柴電動力鮋魚級潛艦中的第三艘。它於2018年1月31日在孟買下水,並於今年2月15日移交海軍。鮋魚級潛艦可進行各種反水面戰、反潛戰及情報偵蒐任務,隱形能力佳。

「75號專案」計劃由印度馬扎岡船塢公司(MDL)與法國合作負責研發,總投資近33億美元,潛艦由法國設計,印方在取得技術轉移後負責生產。

"This impetus to Indigenisation & #AtmaNirbharBharat is a fundamental tenet of #IndianNavy's growth story and future Operational Capabilities" Adm Karambir Singh, #CNS on the Commissioning of #INSKaranj the 3rd of Kalvari Class Submarine.@makeinindiahttps://t.co/NRzkzOR1JO https://t.co/cN237Fjx84 pic.twitter.com/9M31zYh6PN