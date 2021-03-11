長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0　一口氣宣布辦到年底

▲長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

五星級航空職人體驗營回歸！長榮航空今宣布，為回應盛情的航空迷們，將自4月17日起至今年底，於例假日開設機長、空服員體驗營2.0。體驗營均由機長、現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作，3月12日起開始接受報名，額滿為止。

長榮航空去年首度舉辦航空職人體驗營，機長體驗營開放報名不到5天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿。為了回應航空迷，以及善用COVID-19疫情期間設備能量運用較低的空檔及訓練師資，將再度舉辦航空職人體驗營2.0，分別為機長體驗營37梯，名額為296名、空服體驗營19梯，名額570名。

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▲機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程每周六舉辦，計有37梯次。（圖／長榮航空提供）

機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程每周六舉辦，計有37梯次，為達最佳體驗效果，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多僅容納4名學員。

主要課程內容會由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器之外，將著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可以實飛時間將長達30分鐘，較1.0版足足多了一倍的時間，學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境；此外，也會將當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、長榮航空獨家精美紀念品，贈予每位學員留存紀念。

▲空服員體驗營2.0由現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作。（圖／長榮航空提供）

空服體驗營2.0則採隔周每周六舉辦一梯次，整日的課程將延續先前各項深受學員喜愛的實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備，增加學員的操作體驗時間。

長榮航空表示，機長、空服員體驗營均由機長、現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18（含）歲以上，各梯次名額有限，敬請提早報名以免向隅。

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