　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0　一口氣宣布辦到年底

▲▼長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

五星級航空職人體驗營回歸！長榮航空今宣布，為回應盛情的航空迷們，將自4月17日起至今年底，於例假日開設機長、空服員體驗營2.0。體驗營均由機長、現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作，3月12日起開始接受報名，額滿為止。

長榮航空去年首度舉辦航空職人體驗營，機長體驗營開放報名不到5天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿。為了回應航空迷，以及善用COVID-19疫情期間設備能量運用較低的空檔及訓練師資，將再度舉辦航空職人體驗營2.0，分別為機長體驗營37梯，名額為296名、空服體驗營19梯，名額570名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0。（圖／長榮航空提供）

▲機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程每周六舉辦，計有37梯次。（圖／長榮航空提供）

機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程每周六舉辦，計有37梯次，為達最佳體驗效果，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多僅容納4名學員。

主要課程內容會由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器之外，將著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可以實飛時間將長達30分鐘，較1.0版足足多了一倍的時間，學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境；此外，也會將當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、長榮航空獨家精美紀念品，贈予每位學員留存紀念。

▲▼長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0。（圖／長榮航空提供）

▲空服員體驗營2.0由現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作。（圖／長榮航空提供）

空服體驗營2.0則採隔周每周六舉辦一梯次，整日的課程將延續先前各項深受學員喜愛的實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備，增加學員的操作體驗時間。

長榮航空表示，機長、空服員體驗營均由機長、現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18（含）歲以上，各梯次名額有限，敬請提早報名以免向隅。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
311大地震今昔對比照曝光！　災民親睹殘破屍忍痛重生
快訊／華山人魔性侵分屍還脫產！家屬求償1400萬判決出爐
激戰高中女學生被逼退伍！　教官搬法條嗆：沒規定不能上床
二伯戒喝拿鐵4個月「激瘦6Kg」　公開最新體重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觸電的預感！友人掏行動電源「3條電線都外露」　網嚇歪：求放過

福原愛已輸！PTT一面倒「好牌玩到爛」　直指1關鍵：江大獲全勝

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0　一口氣宣布辦到年底

54歲最老建中生10年後再報名國中會考　洪安拋2訴求盼救學生

16個台南冷知識！第一家「50嵐、清心」在這　丹丹漢堡竟來自高雄

迎鐵道旅遊年！鼓勵長輩搭火車出遊　交通部擬推「敬老卡搭雙鐵」

奈良美智特展搶先看！311震災後心情、「想著台灣」創作首曝光

松機跑道竟遭阿伯騎單車「闖入晨運」　史上首例爆飛安大漏洞

開車用手機被抓包！JKF辣模無奈「不能做自己」　連發3限動網看傻

上廁所要撐傘！苗栗火車站「新設計」　女一抬頭驚見自己

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

觸電的預感！友人掏行動電源「3條電線都外露」　網嚇歪：求放過

福原愛已輸！PTT一面倒「好牌玩到爛」　直指1關鍵：江大獲全勝

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0　一口氣宣布辦到年底

54歲最老建中生10年後再報名國中會考　洪安拋2訴求盼救學生

16個台南冷知識！第一家「50嵐、清心」在這　丹丹漢堡竟來自高雄

迎鐵道旅遊年！鼓勵長輩搭火車出遊　交通部擬推「敬老卡搭雙鐵」

奈良美智特展搶先看！311震災後心情、「想著台灣」創作首曝光

松機跑道竟遭阿伯騎單車「闖入晨運」　史上首例爆飛安大漏洞

開車用手機被抓包！JKF辣模無奈「不能做自己」　連發3限動網看傻

上廁所要撐傘！苗栗火車站「新設計」　女一抬頭驚見自己

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

經長廿年來首度對談台美經貿前景　王美花：5G、AI、電動車深化合作

草莓季倒數！「夢幻草莓手搖飲」懶人包　冰沙、果茶通通要搶喝

終於不用再穿醜雨衣！千元「防水外套」守護你的時尚造型

男子打羽球突倒地命危　警搬AED搶救...軍醫、護理師路過加入

生鮮水產行違法使用「工業鹽」添加物　南檢提起公訴

免斷食也能瘦！她曝「油麵→乾麵」6大神級吃法　一天狂砍300卡

林書豪自信能為NBA球隊帶來貢獻　在G聯盟創下另類生涯新高

鯊魚突然出現腳邊！瘋狂攻擊釣魚男　「一根釣竿」當武器對戰

停產的是「特級紅米酒」！　台酒：民眾常用款正常販售

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

黃家後代被判拆屋　爭議點曝光

3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電

玻璃擦太乾淨　害外送員一頭撞上

更多熱門

相關新聞

長榮曬正妹機長　5個月結訓3執照

長榮曬正妹機長　5個月結訓3執照

今天是國際婦女節，2021年的主題「ChooseToChallenge」，長榮航空就在粉絲專頁上曬出自家正妹機長之璿，從空服員轉戰機長的故事，甚至自訓5個月就結訓3張執照。底下引來網友大讚「帥呆了」、「太強了」，更有網友說「此位機長的飛機我乘坐過！了不起的駕駛技術！」。

星宇董座張國煒擬出脫2.9萬張長榮航持股　第五度申報轉讓換現金

星宇董座張國煒擬出脫2.9萬張長榮航持股　第五度申報轉讓換現金

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

長榮航空飛行學院今年招收18位學員

長榮航空飛行學院今年招收18位學員

傳美軍機「險撞」長榮班機　民航局證實

傳美軍機「險撞」長榮班機　民航局證實

關鍵字：

長榮航空空服體驗營機長體驗營

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

福原愛出遊高帥男起底！

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面