長榮婦女節曝光正妹機長　空服員轉戰飛行員「5個月結訓3執照」

▲長榮航空正妹機長林之璿。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

今天是國際婦女節，2021年的主題「ChooseToChallenge」，長榮航空就在粉絲專頁上曬出自家正妹機長林之璿，從空服員轉戰機長的故事，甚至自訓5個月就結訓3張執照。底下引來網友大讚「帥呆了」、「太強了」，更有網友說「此位機長的飛機我乘坐過！了不起的駕駛技術！」。

因應婦女節，長榮航空今在臉書粉專分享自家正妹機長林之璿的故事，她曾經做過5年的空服員，因為對飛行的熱愛，毅然決然摘下金翅膀，轉而成為一肩扛下飛機翅膀－飛行員。

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▲長榮正妹機長林之璿靠自訓轉戰飛行員，5個月結訓3張執照。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）



被問到「有想過後路嗎？」，之璿笑笑地說「沒有啊！當時身家都撩落企！沒有退路，而且我是自訓，同學邊訓邊玩，我五個月就結訓三張執照呢」。

▲長榮正妹機長林之璿靠自訓轉戰飛行員，5個月結訓3張執照。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

最後，之璿鼓勵大家年輕、充滿勇氣，就應該要勇於嘗試，朝夢想前進，中途困難一定會有，但帶著強大的心理素質與對夢想的執著讓你沒有空去想著挫折，只在乎如何打敗挫折。「駕駛艙真的是世界上最美的辦公室，也許就是這樣才沒有職涯倦怠？從沒想過停下」她就這樣開啟16年飛行生涯，至今仍然璀璨進行中。

底下引來網友大讚「帥呆了」、「太強了」、「最美麗的機長」，更有網友說「此位機長的飛機我乘坐過！了不起的駕駛技術！」。

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