相距僅76公尺！傳美軍機「險撞」長榮班機　民航局證實：有不明機

▲美國一架軍機在台灣南方空域與長榮班機，垂直高度僅相差76公尺，險釀成重大事故。（圖／翻攝軍事航空網站Alert 5）

記者賴文萱／台北報導

今傳出13日有美軍機異常接近長榮航空一架BR225航班，垂直高度僅相差76公尺，險釀成重大事故。對此，民航局證實，當時兩機位置航管均有掌握，並提供給長榮航機提醒注意；長榮航空則說，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。

根據北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」微博訊息，13日美軍1架KC-135R空中加油機（AE07BB）在台灣西南空域完成了為正在南海偵察的RC-135W電子偵察機（AE01D0）的加油作業後，準備返航。此時，長榮航空BR225次航班正按照其既定航線向南飛行，二者軌跡即將相交，兩機高度分別為35750ft、36000ft，相差不到250ft，情況十分危機。

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對此，民航局表示，當時兩機的位置，航管均掌握，並提供給長榮航機提醒注意。由於該不明機並未與我方航管聯繫，無法判別該航空器身份。

長榮航空則說明，長榮航機皆依規劃航線執行飛航任務，如遇有天候及不可預期的各種狀況，皆會依航管提供的資訊及指示進行適度調整。13日BR225台北-新加坡航班，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。

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