空姐機上半裸「撞床撞牆、絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲

▲曹女在機上酒醉脫序遭長榮解雇提告，其他空姐證稱，她在機上半裸尖叫好大聲，嘴裡更傳來濃濃酒味。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者羅志華／台北報導

曹姓女子2019年任職長榮空姐時，在某班飛往多倫多的飛機上，於輪休期間半裸坐在地上尖叫，幹部上前關心時，立刻感到她嘴裡濃濃的酒味，扶她上床後，又聽見她撞床、撞牆的聲響，直到休息時間結束仍未酒醒，被長榮以「觸犯天條」開除；曹女不服解雇提告，主張脫序行為是服用安眠藥導致，北院判她敗訴。

曹女主張，她2010年加入長榮當空姐，2014年間到醫院治療失眠，開始固定吃藥，2019年8月事發時，她只是在休息前吃了顆藥，也在鬧鐘響後回去工作，不料竟遭同事控訴喝酒被開除，認為長榮處分太過，提告請求復職。

長榮表示，曹女在機上酒醉脫序，下機後在多倫多也呼氣驗出酒精反應，即使曹女辯稱是下機前喝了漱口水、送餐時被潑到酒，但在幾名同事指證下，違規行為已相當明確，且曹女在機上，都能清楚辨別同事問題回答，根本也不是夢遊。

法院參考其他空姐證詞，認為曹女於機上輪休時，半裸坐在休息區階梯上，又持續發出很大的作嘔、尖叫聲，身體也不斷搖晃、甚至撞牆，還回答幹部說沒喝很多酒，被扶到床上後，又持續撞牆、撞床發出聲響，休息時間結束後，不僅賴床1、20分鐘、儀容渙散，絲襪也破了3個大洞，更讓同事聞到濃濃酒味，且在本件案發前，吃藥5年都沒有夢遊，顯見曹女說法有疑，又參考酒測結果，認定長榮依「客艙組員管理規則」開除有理，判曹女敗訴。

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