iPhone 4「操10年還能通話」　他曝10天才充電！果粉再曬神機屌打

▲原PO開飛航模式，因此不會太耗電！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

說到蘋果經典機型，不少果粉的腦海一秒浮現iPhone 4，就連iPhone 12外觀也向它致敬！一名男網友透露，手邊就有一支iPhone 4，使用10年仍沒壞，如今還可以打電話，且平均10多天才充電，引發大批果粉跪了。不過更猛的是，留言串還有果粉曬出iPhone 3GS，本尊模樣驚喜曝光。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一台神仙級的3C產品，接著自豪直呼「我的iPhone 4滿10歲了，有人跟我一樣嗎？」照片可見，迷你長方形的外觀，螢幕僅3.5吋，是不少果粉心目中的經典神機。

原PO透露，iPhone 4使用至今還未換過電池，就怕機體損耗，因此平時都開飛航模式，「大概10幾天充一次， 因為沒訊號自然耗電少。」特別的是，因iPhone4充電插頭是扁平造型，由於官方已不再生產，原PO直言，「充電線以後壞了，我就放手了！」

呵護有佳的原PO笑稱，手機仍能打電話，但目前安裝預付卡，「打給不熟的人，用這支門號打」，礙於訊號只能支援3G，儘管手機仍健在，就怕未來此訊號被關閉的話，等於也無法使用，「這支手機就會變磚塊了！」

▲網友的iPhone 3GS，打電話功能還能運作！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，掀起眾多果粉朝聖，「你的手機可以上國小4年級了」、「我的iPhone4早就解體了」、「i4堪稱最耐用手機」、「我的也還活著，躺在我的置物盒」、「遇過有人拿著i4，卻一直嚷嚷怎麼這個不能用，那個不能用的，真的很神奇」、「左上的訊號格也太懷念了」、「智慧型手機界的3310」。另有網友上網一搜，發現有人在蝦皮出售，「現在這台1000元」。

更狂的是，其中一名果粉秀出iPhone 3，不僅能開機，使用功能也正常，「當公司手機用，打打電話」，再度讓大批網友紛紛跪著膜拜。