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俄羅斯飛彈護衛艦「堅強號」現身蘇伊士運河　網怕爆：想幹嘛！

▲▼俄羅斯護衛艦堅強號，也在蘇伊士運河附近排隊。（圖／翻攝自https://www.vesselfinder.com/）

▲俄羅斯護衛艦堅強號，也在蘇伊士運河附近排隊。（圖／翻攝自https://www.vesselfinder.com/）

記者林彥臣／綜合報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於蘇伊士運河擱淺，不只造成全球貨運運輸大亂，還有網友從船隻追蹤網站上發現，俄羅斯海軍的飛彈護衛艦「堅強號」（Stoiky）也現身蘇伊士運河附近排隊，讓網友非常害怕的表示，「他們想幹嘛？」

原PO發文表示，看到俄羅斯護衛艦「堅強號」在蘇伊士運河旁，他們想幹嘛？想要用「物理」解決問題嗎？長榮貨運船員看到俄羅斯軍艦在旁邊會想啥？有沒有八卦？

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，造成全球航運大亂。（圖／路透社）

網友在推文中回應表示，「戰鬥民族受不了了！」、「轟沉 ，航路就通了」、「友善地提供俄羅斯式的解決方案」、「俄羅斯：丟幾個飛彈魚雷把泥土炸開不就得了？」、「沒有一炮不能解決的問題，如果有，就多來幾炮」、「這處理方式很俄羅斯」。

但也有人認真回應表示，「防海盜的，一炮擊沉剛好塞更久」、「俄羅斯軍艦應該是不會直接用物理方式解決，用了就不能過運河了」、「那裡是埃及管轄耶，哪可能」、「那麼大的船一砲擊沉，大概會塞一個月以上」、「擊沉更麻煩 ，上面一堆貨櫃+船體全變路障」。

▲▼「堅強號」護衛艦駛抵青島。（圖／翻攝自中國海軍政治工作部宣傳局）

▲守護級護衛艦護衛艦「堅強號」。（圖／翻攝自中國海軍政治工作部宣傳局）

「堅強號」屬於守護級護衛艦 （俄語：Корветы проекта 20380），是俄羅斯海軍的新一代多用途匿蹤護衛艦，設計單位是位於聖彼得堡的「金剛石」中央海事設計局，標準排水量1800噸，最高速度27節，續航距離4000海哩（14節）乘員99人，主要武裝為3K96「多面堡」防空飛彈垂發系統、3M24「天王星」反艦飛彈系統。

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