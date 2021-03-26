揭密北韓軍火庫　美研究：超過「60枚核彈」可攻擊美國本土

▲北韓這週連發射導彈，軍事實力再度引發討論。（圖／達志影像）

記者陳怡靜／綜合報導

北韓這週接連發射導彈，引起周邊鄰國和國際的關注，北韓軍事實力再度被端上檯面討論。美國智庫外交關係協會（CFR）研究北韓軍事實力研究報告揭露，北韓可能擁有超過60枚核彈，也順利通過試驗，還能搭載洲際彈道飛彈，直接襲擊美國本土。

綜合外媒報導，美國智庫外交協會在前一份關於北韓軍事實力報告中指出，北韓目前可能擁有60多種核武，甚至已經通過試驗，可以搭載「火星-15」彈道飛彈等洲際彈道飛彈，射程涵蓋全美，可以直接襲擊美國本土，「美國和亞洲盟國將北韓視為嚴重威脅」。

▲北韓2017年試射成功「火星-15」，射程範圍能覆蓋美國全境。（圖／達志影像／美聯社）

北韓去年10月展示了最大導彈「火星-15」的更新版本，對此，美國國家利益中心韓國研究主任哈里（Harry Kazianis）表示，這枚導彈是一種新型的液體燃料洲際彈道導彈，「它顯然比任何東西都巨大且強大。」

報導也說，北韓昨日發射的彈道飛彈，雖然射程較短，不會對美國本土構成威脅，但射程涵蓋日本與南韓，這兩國是美國在太平洋的重要盟友，北韓接連試射的舉動，也加強區域的緊張。

北韓除了核武備受關注外，常備軍規的實力也不容小覷。據南韓國防部的報告，北韓軍隊人數眾多，擁有128萬名武裝部隊，在全球排名前5，另有數百萬後備兵源；陸軍地面部隊可動員4300輛坦克、2600輛裝甲車和8800枚火砲；海軍擁430艘戰艦和70艘潛艇；空軍則有810架戰鬥機。