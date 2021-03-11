議員爆警拿承諾書要「小弟」保證不尋仇　方仰寧：絕不會下這種指示

▲台南市議員盧崑福質詢台南市警方拿承諾書要求角頭的小弟及親友簽署，保證不尋仇，市方局長方仰寧嚴正駁斥，絕不會下這種指示，但會去查證是否屬實。（圖／台南市議會提供）

記者林悅／台南報導

台南市議會在新營民治議事廳召開第3屆第8次臨時會，市議員盧崑福質詢台南市警局長方仰寧時爆料，指安平黑道火拼釀2死，警方為防止黑幫尋仇，竟拿承諾書要求被槍殺角頭「建文」的小弟、親友簽署保證不私下尋仇，方仰寧當場駁斥表示沒聽過此事，他絕不會下這種指示。

據了解，台南市安平爆發因黑道利益糾紛，造成火拼8天釀2死，王姓男子、安平角頭被「蝦米」蔡姓男子集團刺殺及槍殺，造成死者人馬放話要「血債血還」，道上尋仇火拼劍拔弩張，南警則全力壓制防範械鬥尋仇，幸好未再擴大事端。

盧崑福議員在議會臨時會質詢指出，聽聞警方要求「建文」的親友、小弟簽署承諾不私下尋仇，這做法有如兒戲，「自欺欺人」，「治安怎麼用這種方式維護？」黑幫份子又不是吃菜的，叫他不報仇就不報仇？方仰寧嚴正反駁說未聽聞有此事，更不會下這種指示，但他會去查證是否有此事。此外，刑警大隊長林林宏昇也表示，在偵辦安平2起命案期間，沒聽過有所謂請角頭小地簽署不尋仇承諾書情事，更不會下這種指示，偵辦刑案靠的是證據，沒有這種做法。

▲王姓男子、安平角頭被「蝦米」蔡姓男子集團刺殺及槍殺，造成死者人馬放話要「血債血還」，道上尋仇火拼劍拔弩張，南警則全力壓制防範械鬥尋仇，幸好未再擴大事端。（圖／記者林悅翻攝，上同）

洪玉鳳議員也提出疑問，第四警分局長等3人調整職務後，市警局可以保證用多久時間做好治安，解決槍枝和重大刑案問題？洪玉鳳也為四分局分局長蔡進閱被調打抱不平，直呼蔡真的是有夠衰。市警局長方仰寧指出，係四分局許多事情沒處理好，他強調台南治安工作，會一步一步紮紮實實地去做，這才可長可久，絕不會亂開支票，他對台南治安改善有信心。

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