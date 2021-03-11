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窮兄弟只剩125元！買不起炸雞街頭徘徊　暖心老闆請吃大餐逼哭全網

▲南韓一對兄弟想吃炸雞卻買不起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南韓一對兄弟想吃炸雞卻買不起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

超暖！南韓一對兄弟自幼便失去雙親，哥哥在懂事後就出社會開始工作，但在去年因為新冠疫情不幸被解雇，某天弟弟吵著說想吃炸雞，但哥哥身上只剩5000韓元（約新台幣125元）根本買不起，2人在街頭到處徘徊許久，沒想到路邊一間炸雞店的老闆看到後，就立刻請兄弟倆進店，還請他們吃了一頓炸雞大餐，感動許多網友。

根據《釜山日報》報導，這對兄弟的父母在他們年幼時就因車禍雙雙去世，2人便和身體不佳的奶奶同住，哥哥稍懂事後也為撐起家計開始工作，但沒想到去年遇上了新冠疫情，不幸被解雇，於是他只好謊報年齡當起外送員養活一家三口。

去年某天，年幼的弟弟吵著要炸雞，於是哥哥只好拿著身上僅剩的5000韓元，牽著弟弟的手，在大街上尋找有沒有可以買的炸雞。但走過了一間間炸雞店，始終沒有看到5000韓元可以買得到的炸雞，正當兩人無奈地站在某間炸雞店門口時，炸雞店的老闆卻突然走了出來，並請兩人進去，還送上了一整桌的炸雞讓兩人慢慢享用。原本哥哥想和老闆說，「我們只有5000韓元，可以只吃5000韓元的量嗎？」但沒想到老闆仍不斷地端上更多炸雞給兄弟倆吃。

▲南韓一對兄弟想吃炸雞卻買不起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兩人在街頭到處徘徊許久，找不見5000韓元可買得起的炸雞套餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

哥哥原本以為老闆端出這麼多菜會趁機多收他們錢，但他看著弟弟幸福的吃著炸雞的模樣，也不忍心叫弟弟不要再吃。等到結帳時，哥哥掏出了5000韓元準備要付錢，但沒想到老闆卻立刻將錢還回去，並表示他會將發票印出來，等到他們有能力後再來付錢也沒關係，且在這之間只要肚子餓的話隨時都可以再來，並免費讓他們享用炸雞。

聽到老闆一番話後，哥哥覺得十分過意不去，因此並未再到炸雞店，直到近日才知道，原來弟弟有時候會自己跑去炸雞店，而老闆也信守承諾的免費請他吃炸雞，甚至還出錢帶弟弟去剪頭髮！哥哥聽聞此事後，覺得非常感謝，因此親筆寫了2張滿滿A4紙的感謝信，寄到炸雞店的總公司，表示真的非常謝謝炸雞店的老闆，因為老闆的善舉讓他們感受到世界的溫暖，縱使一年過去仍記憶猶新。

▲男孩,小孩,小學生,同儕,校園,兄弟,同學。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲哥哥眼看身上的錢不夠，但看到弟弟幸福吃著炸雞的模樣，不忍心阻止。（圖／取自免費圖庫Pexels）

報導指出，老闆表示，當時在店內看到這對兄弟時，就大概猜到他們的處境，因此才會拿出店內最招牌的套餐請他們吃，同時他也透過媒體向這對兄弟喊話，表示自己看了哥哥的信後得到很多力量，他也仍非常關心兩人的近況，如果可以希望他們可以再到炸雞店。而此事曝光後也感動許多韓國網友，紛紛開始「肉搜」這間炸雞店，表示一定要立刻光顧這種良心店家。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

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