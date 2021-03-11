網紅鳳梨「小6被破處」　跟女大生羽球教練演SOD：姊姊不用教啊

圖文／鏡週刊

今年才30歲的鳳梨靠著直播賣貨起家，如今已開了2、3家公司，在嘉義買了好幾間房子，更有3輛百萬名車，但其實他曾「浪流連」十年，雖然沒有真正加入幫派，但該做的壞事幾乎都做過一輪，談起走偏歷程：「父母以前都是金融業高層，小時候其實家裡不錯，但後來爸爸賭博欠了上千萬債務，父母也因為這樣離婚，生活從天堂掉到地獄，單親加上窮，開始被看不起、欺負，心態價值觀產生偏差，壓抑到最後就決定反抗，從今往後只有我欺負別人！」

▲鳳梨的弟弟（左）和媽媽（中）目前都一起在嘉義協助他的品牌事業。(圖／鏡週刊提供，下同)

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鳳梨國一開始四處打架鬧事，媽媽動不動就被叫去學校，「後來變成警察局、醫院打來，高中的時候是接到地檢署或法院通知，最後一次沒有接到電話，因為我在裡面（獄中）寫信給她。」

鳳梨的弟弟曝光一段只有他和媽媽知道的祕辛說：「小時候媽媽為了鳳梨到處求神問卜，曾有宮廟的人說他是被煞到，要喝5歲男童的童子尿，那時候我們每天偷偷把尿加在他的食物裡和滴在衣服上，讓他喝了1、2年！」讓鳳梨聽聞氣得大喊：「乾！真的假的！」

鳳梨曾自信號稱「不含頭」有19.5公分，他接受本刊專訪時意外曝光自己的第一次，竟然在小學6年級還是童男時，就被所屬羽球隊的女大生教練給「吃了」，鳳梨自豪說：「偶（我）那時候就很『大』了啦！」

鳳梨從小到大女人緣一直很好，第一次是在小六時被大他8歲的女大生給奪走！「那時候偶（我）是蟻（羽）球隊的，教練是女大學生，體育館有很多隱密的地方啊，不小心就乾柴烈火了起來！偶（我）那時候就很『大』了啦！」後來怎麼結束這段姐弟戀？「因為（小學）畢業啦！乾！那時候也沒有手機啊就失聯了。」

他透露真正的初戀是在國一，「只是（兩人的）『第一次』不太順利……，不過之後就『很會』了啦！」更自曝十幾歲時，曾交往大20歲的女友，問他口味這麼重？他嘴角上揚笑說：「姐姐（上床）不用教啊！」

至於他號稱的19.5公分，鳳梨其實忘了數字哪來的，「偶一定夠大的啦！一般的保險套也只塞得下一半而已！」至於現在有沒有女友，鳳梨神祕表示，「感情狀況不明朗」，但坦言有接到不少女粉絲「濕」訊，「如果長得不錯就會出去吃飯啊！」



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