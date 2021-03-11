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社會 社會焦點 保障人權

資工男大生愛上小7歲妹！帶回家5次「搞大肚」　被她爸發現賠50萬

▲▼驗孕棒,懷孕,生育,寶寶。（圖／茂盛醫院提供）

▲男大生愛上國中少女，帶回家害她懷孕。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

北部某大學資訊工程系二年級李姓男大生，愛上一名小自己7歲的國中少女，兩人交往期間在半年內5度交歡，因少女懷孕被父親發現提告，男大生當庭認罪，並願意和解賠償50萬元，小女友也證稱自己同意下才發生關係，仍因情清法重，被法官判處5罪各1年8個月，合併2年刑期，緩刑4年。

李姓男大生現就讀某大學資工系二年級，與一名13歲國中少女交往，在明知對方未滿14歲的情況下，於2019年9月至2020年3月間，5次帶著她到台北萬華區的住處發生性行為，直到小女友懷孕，被父親追問發現憤而提告，檢方依法將李男起訴。

台北地院9日開庭審理，李姓男大生當庭認罪，少女也證稱，兩人是男女朋友，認識近4年，每次都是合意性行為，他與少女父親達成和解，願意賠償50萬元，先付3萬元，之後每月匯款1萬5000元至其帳戶，付完為止。

婦產科,醫院,病人,生產,女人,嬰兒,婦科,產科,婦人（圖／記者季相儒攝）

法官審理認為，雙方雖然調解已經成立，具有彌補少女身心所受損害的誠意，情節輕微，但李姓男大生觸犯的法條刑度是3年以上、10年以下，即使判處最低刑還是過重，9日依刑法規定酌減刑度。

判決書指出，李男明知少女未滿14歲、對兩性關係懵懂，卻未能克制情慾，造成懷孕、進行引產手術，對少女身心造成負面影響，不過少女證稱兩人在交往、合意性交，表明不願提出妨害性自主告訴，因此給予緩刑機會，5罪各判1年8月，合併應執行刑2年，緩刑4年，緩刑期間責付保護管束，全案可上訴。

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