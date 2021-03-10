玩健身環瘦30公斤！「蘋果圓肚妹」瘦出11字腹肌　驚人對比照曝光

▲日本網紅柳本瑪麗（ヤナマリ）2019年10月的體重是72公斤。（圖／翻攝自MarieYanamoto twitter）
記者林彥臣／綜合報導
減肥永遠都是女性最關心的話題，在日本就有一位網紅文字工作者，分享了自己瘦了30公斤的前後對比圖，從原本的蘋果型圓肚，瘦出了「11字腹肌」，幫助她成功瘦身的其中一項利器，就是遊戲機的「健身環」。
▲一年之後柳本瑪麗瘦了30公斤。（圖／翻攝自MarieYanamoto twitter）
這位名叫柳本瑪麗（ヤナマリ）的網紅，在推特上分享自己的減肥過程，她在2019年10月的身高體重是150公分、72公斤、年齡34歲，不僅臉型圓潤，身材也是呈現「蘋果型」的渾圓形狀，到了2020年10月，體重只有42公斤，整整比1年前減少了30公斤，身材也從過去的「蘋果肚」變成了「11字腹肌」。
▲減肥前後的身材對比照。（圖／翻攝自MarieYanamoto twitter）
柳本瑪麗的其中一則瘦身心得分享表示，健身環的「俯身划船」和「萬歲側彎」，這兩個項目很乏味，但其實對鍛鍊腹斜肌很有幫助。
▲柳本瑪麗（ヤナマリ）減肥30公斤，其中一項利器就是健身環。（圖／翻攝自MarieYanamoto twitter）
網友留言表示，「喔！那麼遊戲很有效果！」、「如果我每天做20下，我會瘦3公斤」、「我也買健身環了！我很期待！」、「這是真的嗎？我也要買！」。
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