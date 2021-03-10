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正妹主播田中瞳吃台灣鳳梨　酸甜味道吃進嘴瞇了雙眼

▲美女主播田中瞳試吃台灣鳳梨，引起日本網友熱烈討論。（圖／翻攝自youtube）

▲美女主播田中瞳試吃台灣鳳梨，引起日本網友熱烈討論。（圖／翻攝自youtube

實習記者陳培鈞／綜合報導

大陸因檢疫問題，無預警地自3月起禁止輸入台灣鳳梨，台灣掀起一片「吃鳳梨、救果農」的熱潮，這波熱潮更蔓延到日本，東京電視台（テレ東NEWS）還製播台灣鳳梨相關節目，並安排美女主播田中瞳（田中ひとみ）品嚐台灣鳳梨，可愛模樣被日本網友瘋傳。

日本東京電視台最近製播台灣鳳梨節目，訴說台灣鳳梨面臨的問題，並由美女主播田中瞳試吃介紹。影片顯示，她拿叉子叉起一塊長條狀的鳳梨，並介紹這顆鳳梨的產地，接著大口吃進嘴中，酸酸甜甜的味道令她不自主瞇起雙眼。

影片曝光引發日本網友熱烈討論，不少人稱讚田中瞳「真是太可愛了」，吃鳳梨的畫面也被傳至「2ch」、「5ch」等日本論壇。更有日本網友稱讚，台灣鳳梨非常可口，同時譴責中國暫停進口的行為，並表態會支持台灣鳳梨。

根據農委會2019年統計，台灣農產品出口國中，第1名為大陸的13億美元（約新台幣362億元，占比22.9%），其次為日本的9億美元（約新台幣251億元，占比16.3%），第3名是美國的6億美元（約新台幣167億元，占比11.2%）。而出口生鮮水果銷陸占比更高達8成，其中鳳梨去年銷陸量約4.4萬多公噸，占全國總產量1成。

換言之，大陸對台灣出口及經濟成長貢獻相當巨大，而馬政府時期與大陸簽署的ECFA早收清單更是功不可沒。每天吃鳳梨，拿納稅人的錢大肆補貼果農或可解燃眉之急，但絕非長久之計。

 
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