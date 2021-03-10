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搶救鳳梨大作戰　台中里長教料理、餐廳業者百顆免費送

▲▼台中一家餐廳業者找來辣妹熱場，來店消費就送鳳梨，果然吸引不少人上門。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中一家餐廳業者找來辣妹熱場，來店消費就送鳳梨，果然吸引不少人上門。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣鳳梨被大陸無預警禁止進口之後，引發政府和民間各種搶救行動，台中市議員邱素貞購買上百顆鳳梨分送給弱勢戶，她的女兒、國光里長陳雅惠也下廚示範鳳梨料理；一家10日開幕的餐廳業者也在門口擺放鳳梨，免費贈送來店消費者，以行動力挺鳳梨農民。

▲▼台中一家餐廳業者找來辣妹熱場，來店消費就送鳳梨，果然吸引不少人上門。（圖／記者鄧木卿攝）

業者陳一毅表示，他出身農家，親友都是務農，深知農民辛勞，加上這次又碰上鳳梨無法外銷到大陸，造成滯銷，影響農民收入，因此自己所開設早午餐店的食材，不但全是直接向產地採購，提供民眾健康營養均衡的飲食，今天更是採購近百顆金鑽鳳梨，免費送給來店消費的客人，以行動支持在地農民。

▲國光里長陳雅惠示範鳳梨料理。（圖／陳雅惠提供）

▲國光里長陳雅惠示範鳳梨料理。（圖／陳雅惠提供）

陳說，台灣人真的很有愛心，近百顆金鑽鳳梨幾小時內就被索取一空，未來還會不定期贈送農產品，一起支持台灣農民。

市議員邱素貞購買鳳梨分送給關懷據點長輩與志工，邱強調，中國大陸的通路斷了，果農生計勢必受到影響，但絕不能被嚇死，希望全民以實際行動支持台灣鳳梨和果農。

國光里長陳雅惠還親自下廚烹飪鳳梨料理，陳說，她平常就很喜歡吃鳳梨酵素，這次她特地煮了「鳳梨炒薑絲木耳」、「鳳梨苦瓜雞」等料理，希望全民「買鳳梨、挺農民」。

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