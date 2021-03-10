「增加光電、風電比重」　蔡英文：6年內再生能源發電占比達20％

▲民進黨提出《今周刊》民調，顯示66％支持能源轉型政策，也有超過7成支持減少或停止核能發電。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日在中常會宣示，政府能源政策「核四絕對不是選項」；隨後民進黨也提出《今周刊》上午公布的民調資料，顯示有66.1%民眾支持以再生能源取代核能，也有73.4%支持減少或停止使用核能發電。對此，民進黨表示，將全力推動能源轉型，逐步增加天然氣、風電與光電的發電比重。

針對近期又有重啟核四的聲音出現，蔡英文下午中常會發表談話宣示，「核四絕對不是選項」，因為安全不可行，而且重啟將會耗資費時。她也指出，政府會全力推動能源轉型，光電、風電比重逐步增加，大約再5至6年，再生能源發電占比可以達到20％，若再加上燃氣取代燃煤，可以同步達到減碳、減少空污的目的。

隨後，民進黨也提出《今周刊》上午的民調資料，結果顯示有66.1%民眾支持以再生能源取代核能；也有73.4％民眾支持減少或停止使用核能發電。

對此，民進黨表示，感謝大家力挺政府的能源政策，將會全力推動能源轉型，逐步增加天然氣、風電、光電的發電比重。

民進黨表示，明天就是311日本福島核災10週年，歷史告訴大家堅持非核減煤，發展再生能源是全世界的趨勢，落實能源轉型是民進黨執政的現在進行式，承諾會跟著國際，確保供電穩定，與全民一起努力，達成能源轉型的目標。