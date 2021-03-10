送蔥鎖芳心！美女議員鍾沛君認愛饒舌歌手陳布朗

▲鍾沛君大方認愛男友饒舌歌手陳布朗。（圖／鍾沛君提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員鍾沛君年初經歷肺腺癌手術順利完成，近期療養之餘桃花大開，被周直擊多次與音樂人、居酒屋老闆陳布朗出遊，還返回住處，明顯是在熱戀中。對此，鍾沛君10日受訪大方認愛，兩人都是白手起家、有共同話題，對方的幽默感更是吸引她的一大原因。未來的下一步，鍾沛君說，就跟一般人一樣，都會有思考跟規劃。

鍾沛君受訪時靦腆笑說，早上就有和陳布朗一起去運動，「這段時間很常一起去運動，爬山等，台北最近已經爬了8座，希望在半年靜養期第100座是玉山」，畢竟運動還是要有個伴。

談到認識經過，鍾沛君說，當初是長輩介紹到店裡面吃飯，「算起來在我人生最黯淡無光的時候，確診到開刀這段時間，非常幸運有他的陪伴很順利度過」；鍾說，自己本來不喜歡戶外運動，醫生交代半年靜養其要盡可能在戶外，所以去做了很多爬山、快走等戶外運動，剛好又都有潛水嗜好，希望康復差不多的時候可以一起去。

「我也是一般人，在工作之外的時間會希望有個可以對話跟相處的對象。」鍾沛君說，當時很多人驚訝是因為兩人的行業完全不同，很幸運他是白手起家創業，「這點跟我出來選舉手足無措的感覺很像，有很多共同的話題」。

鍾沛君大讚，陳布朗是一個很有幽默感的人，在彼此都很忙碌的工作當中，可以增加很多額外的樂趣，「我出院那天，很多人送花，他帶一大把青蔥到醫院，說希望我們一起衝向未來，可能除了他以外不會有人敢做這種事情，這是他很獨到的幽默感」。

至於男友有歌手身分，是否有譜寫兩人愛的歌曲？鍾沛君笑說，對方確實寫了一首歌，還強調是以她為靈感，「我一看，這首歌叫『恰查某』（台語，兇女人），這就是他的幽默感」，該曲甚至會和911一起合作。現場媒體追問內容，鍾則笑說絕非是浪漫的歌詞。

如今兩人戀情曝光，鍾沛君表示，她不會刻意隱瞞或公開，就是很感謝在她人生最黯淡的時刻有男友的陪伴。至於未來的下一步，鍾沛君說，就跟一般人一樣，都會有思考跟規劃。