鍾沛君術後重生「拆線了，我一切都好」　支持者毛筆信為她加油

▲鍾沛君收到支持的的毛筆書信替她加油。（合成圖／翻攝鍾沛君臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君罹患肺腺癌零期，日前開刀接受治療靜養後於8日出院，近日回診追蹤病況，她也透露傷口已拆線，一切都好。

出院後鍾沛君收到許多好友的打氣祝福，還有一位高齡92歲的選民寫了毛筆書信為她加油，她也在臉書向外界表達感謝，附上一張術後照片告訴大家，「拆線了，我一切都好」。

鍾沛君日前在主治醫師許文虎主陪同下，開記者會說明。許文虎表示，鍾沛君是早期的原位肺腺癌，微創切除後恢復良好，存活率可說是100%。且肺部切除的體積不是很大，肺功能少約5%左右，所以肺功能好的話沒差別。當然如果若腫瘤比較大或位在肺中間部位，切除範圍就會比較大，那就可能會影響肺功能。

其實，當鍾沛君得知自己的病情後，家中的長輩是不贊成公開的，但她覺得身為政治人物，有義務要向選民交代現況，「傾力康復」就是將不負所託的承諾，也以自己的親身經驗證明「早期發現、早期治療」並不是冰冷口號，而是重生。

鍾沛君強調，正因為生命裡的每一分鐘是如此珍貴，更需理智明快的面對日常，以及種種困難。

▼鍾沛君切除右肺異常手術後，日前回診拆線，也告訴大家自己一切都好。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

