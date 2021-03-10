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幫坐月子！婆婆鐵齒「狂灌金孫甘草水」原因傻眼　人妻後悔炸

▲▼母乳,餵奶,嬰兒,母親。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友為了不讓老公負擔太大，產後答應給婆婆坐月子，沒想到竟是惡夢的開始，除了在孩子的照顧上多有爭執，老人家甚至不聽勸，偷偷狂餵甘草水，讓她超後悔沒選擇請月嫂或回娘家。

女網友在「靠北婆婆2.0」提到，在帶孩子方面，她與婆婆經常溝通無效，以喝水為例，6個月前的小孩其實以奶水為主，不需要額外一直喝水，但婆婆卻堅持餵甘草水，說是會排毒，喝了皮膚才會變漂亮。

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原PO傻眼直呼，「真是無言到一個極致！我說甘草水會造成小孩腎的負擔，寶寶現在不需要一直喝水，不然喝奶會亂掉，她還是偷偷在背後狂灌，一哭就餵水，一哭就餵水...我的孩子是水缸嗎？果不其然，小孩半夜脹氣不舒服，哭鬧一整晚都不睡，喝奶量也變少了。」

幸好，有神隊友站出來挺她，直接反問老人家，「妳現在灌3000cc的水，過30分鐘再灌3000cc的水，然後妳想吃飯可是肚子很撐，妳舒服嗎？會想吃東西嗎？」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

此後，婆婆對她的態度轉冷，而她也忍不住奉勸，「婆媳問題嚴重，通常都是坐月子產生出來的。真的不要為誰省錢，能去月子中心或請月嫂就去，要不然就回娘家，除非妳的婆婆很開明或是專業保姆，否則千萬不要給婆婆坐月子，矛盾的開關就是在這時候打開的。」

不少網友看完心有戚戚焉，直呼「不要住一起問題就少80%了」、「保持距離，以策安全」、「真的超討厭聽到以前也是怎樣怎樣，以前是以前，現在是現在」、「沒錯，當時生我兒子給婆婆坐月子，我先生在工作，有休假才會幫忙照顧兒子，問題一堆的，還好撐過來了，兒子也長大了」。

另外，也有內行指出，「6個月以前不是不能喝水，是只能兩餐隔著喝10ml，因為寶寶不喝水嘴巴會乾裂，而且吃副食品後一定要喝水。」

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