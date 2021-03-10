新手爸媽都懂半夜擠奶超崩潰！風靡媽媽界的 hegen 小金奶瓶　讓你能多睡一秒是一秒

圖、文／hegen提供

最近台劇《未來媽媽》熱播，各大論壇皆掀起「女人生育」的話題。事實上，不只流產、不孕，生小孩這件事對於女性來說，也是件充滿挑戰的事，除了要面對懷胎十月的身心理變化，在生產過後還得重新調整自己在家庭中的角色，擔起主要照顧的職務。若同時身兼職場媽媽，更需要面臨在職場和家庭中權衡的兩難議題。

尤其是對於新手父母來說，從兩人變三人的生活，充滿著未知和不確定性，有很多生活中的大小事都必須重新適應。

雖然迎來了新生命令人感到喜悅，但當每天都在擠奶、餵奶、哄睡、換尿布中度過時，疲憊感也會冷不防襲來，所有一切都變得猶豫和遲疑。

新手爸媽必看！

日前 hegen 小金奶瓶台灣代理商釋出了兩部描述新手爸媽在月子中心的生活影片，從訪談超過 100 對新手父母，把每對父母都曾經經歷過的經典場景如實重現，包含每四小時就要擠乳餵奶一次、讀不懂孩子的哭聲究竟是代表什麼意思，以及夫妻間經常為了育兒上的瑣事而起爭執。

這部片的拍攝視角是以媽媽為主，在網路引起廣大媽媽群的共鳴「擠奶的日子太可怕了」、「有神隊友才能出運啊～」、「看完爸爸篇秒哭，原來這是另一半的心境，我都不知道！」，真的是只要生過小孩的人，看了一定都非常有感！之後在 hegen粉專也能看到另一支以爸爸為拍攝視角的影片喔～

▲hegen 舒芙蕾多功能雙邊電動擠乳器組 內含電動雙邊擠奶器、手動擠奶器*1、 嫣粉儲存蓋*2、 150ml儲存罐*2。

在影片中的主角所使用的產品，正是 hegen 的人氣商品電動擠乳器與小金奶瓶，不同以往奶瓶的設計，hegen 採方圓型寬口的瓶身和一瓶萬用的超便利設計，希望能成為新手父母的強力後盾，帶來實質上的助力與最安心的陪伴。

育兒家庭的餵奶後盾 > hegen小金奶瓶好拍嗝、不脹氣

hegen 小金奶瓶做你最給力的神隊友

1. 最懂你的客製化電動擠乳器

▲hegen 電動擠乳器造型簡約、組裝方便，就算外出也能輕鬆帶著走。

hegen 舒芙蕾多功能雙邊電動擠乳器擁有首創五合一功能，能夠單邊擠奶、雙邊擠奶、手動擠奶、儲奶和按摩，共有 36 種吸力模式，讓你能在繁忙的育兒生活，有效利用時間。

且機身小小一台，只有一顆蘋果的重量，非常方便攜帶出門！

2. 一瓶到底不浪費





▲hegen 奶瓶可兼具集乳、儲乳、餵奶、儲物、水杯等多功能用途。

hegen 小金奶瓶還有個非常強大的特點：可以根據需求使用不同的配件，隨心變換調整，比如使用完電動擠乳器擠奶後，可直接換上奶瓶奶嘴餵寶寶喝奶，一瓶到底，不必多洗一個瓶子又浪費珍貴的母乳。

等到孩子長大之後，還可以當作水瓶或是裝放副食品、小零食的儲物罐，賦予奶瓶多功能用途，而非用完就要丟的階段性用品！

3. 拍嗝迅速不費時

▲hegen 奶瓶奶嘴不僅能夠防脹氣，超柔軟的擬乳奶嘴頭，也能讓寶寶在瓶餵、親餵間不混淆。

相信很多爸媽都曾為麻煩的拍嗝感到困擾，換上 hegen 專利的防脹氣排氣閥奶嘴頭，你會發現宛如來到一個新世界！

在餵完奶後將寶寶立起的瞬間，幾乎不需要多加拍嗝，寶寶就能輕易將空氣排出，再也不必拍嗝拍到厭世以及時刻擔心寶寶溢奶噎到。

4. 寬口奶瓶清洗最安心

有別於他牌奶瓶口徑較小，清洗不易，hegen 奶瓶採方圓型設計，超寬口能直接伸入手洗，摸得到是否完全洗淨，衛生安全之外，也能放心交給爸爸幫忙。

雖然育兒生活有時難免讓人身心俱疲，但當看到寶寶的笑容與身旁那個人的用心，便會覺得一切都沒那麼難了，因為有愛，讓我們願意加倍努力，為愛堅強！Bravely be yourself。