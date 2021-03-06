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婆婆狂討孝親費破100萬！人妻氣炸瞞全家「舉債買5房」　結局神展開

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲婆婆狂討孝親費破百萬，人妻氣炸隱全家「舉債買5房」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人妻網友在臉書感嘆，她結婚後發現，老公雖然會賺錢，但完全不會理財，加上婆婆總是狂討「巨額」孝親費，讓她決定辭職「全職在家顧小孩」，把家中存款拿去買房，故意負債才停止給予「親情勒索費」，最後也向老公坦承，除住處外「還有5間套房在收租」，結果老公一聽反而想退休了，讓她相當苦惱。

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》表示，自己老公今年52歲，她與老公結婚後，才發現婆婆會跟老公拿錢，前後加總至少有數百萬元，為不讓老公一直狂給巨額孝親費，她決定辭掉年薪百萬的工作「全職在家顧小孩」，不料婆婆聽見她不工作後相當生氣，老公為了平息婆婆的怒氣，最後還是陸續給了「親情勒索費」。

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她考慮後決定把家中存款拿去買房子，甚至用老公的名義貸款買，負債累累下才讓老公停止給孝親費，「後來陸續買賣房子，現在有5間套房，以及現在住的房子」、「老公是個理財很差的人，完全不概念自己有多少錢，加上我蠻會花的，小孩才藝家教沒在省。因此老公跟婆婆一直以為我把錢花光。」

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲自從拿不到孝親費後，婆婆就對老公就很不諒解，對原PO更是沒好臉色。（圖／CFP）

她透露，老公完全不會理財，即使年薪超過200萬，也只會給婆婆與啃老的小叔花光，「婆婆平常就有2間房子在收租金，但自從拿不到孝親費後，對老公就很不諒解，對我更是沒好臉色，覺得小兒子很可憐，怕以後沒人養，想要拿錢都被我阻礙」、「我們根本就沒有從婆婆那拿到什麼財產。不要再勒索我們就好了。」

直到老公2年前受傷請假3個月，非常擔心家裡會缺錢使用，她才向老公坦承有買房子，有5間套房可以收租5萬元，銀行借款也是用來買債券及儲蓄險等，其實家中並沒有任何負債，希望老公安心養傷，不要想太多，結果老公一聽反而想退休了。

▲▼示意圖,財經,記帳,作帳,存錢,計算器,現金,鈔票,稅,投資（圖／123RF）

▲網友讚嘆原PO真的很會理財「還好有妳操持，不然這個家早跨了」。（圖／免費圖庫123RF）

原PO表示，家裡目前2個孩子才在上國中，雖然總資產大約有3至4千萬，每月房租加利息也有約7萬元收入，但考量到「家裡平時開銷不少，加上小孩還小，至少還要養10年，少了隊友的薪水，應該還是蠻緊張的」、「不知道是不是要讓隊友退休呢，但年薪兩百萬還是蠻有感的。」

文章分享後引發網友熱議，有人說「至少撐到孩子上大學吧」、「年薪200萬元，總資產4000萬，我覺得你隊友退休後，你可以出來開理財課，我第一個報名」、「還好有妳操持，不然這個家早跨了」、「妻子理財有道，老公安心退休」、「年薪高，板主又會理財，懂得未雨綢繆，很棒的老婆。」

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