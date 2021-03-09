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控制狂父母逼到輕生！「砸壞遊戲機」成最後稻草　女兒遺書曝光

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲家人長期控制逼瘋，「砸壞遊戲機」成最後稻草。（圖／翻攝自PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

大陸一名女網友4日在微博發文，指控父母對她的管制非常嚴厲，每次都用「這是為妳好」、「妳怎麼這麼不懂事」逼她，也完全不肯理解她的喜好，最近甚至把她的精神支柱「遊戲機」砸爛，此舉成為壓死駱駝的最後一根稻草，讓她下定決心輕生，消息曝光後立刻引發大陸網友熱議。

一位名字叫「離燈_冬眠mode關閉失敗（簡稱離燈）」4日發布人生中的最後一條微博，她開頭先向大眾致歉「讓大家看見如此讓人不開心的文章」，接著開始訴說自己的遭遇。原來她日前下班回到家，準備與朋友開心玩遊戲時，媽媽突然說「我把妳的遊戲機砸了」，讓她大腦瞬間一片空白。

原PO表示，自從2年前父母開始逼她相親後，就覺得父母的管控越來越嚴格，經常無故罵她或唸她不懂事，也經常逼她做一些她不喜歡做的事情，最近她一直覺得人生沒有意義，幸運的是她還有一群好朋友，至少在網路世界能過的很開心，不料現在她連做喜歡事情的權利都被父母剝奪。

▲▼90後女生自殺，遺書曝光：遊戲機被父母砸碎後，我決定去死。（圖／翻攝自微博）

▲離燈微博原文。（圖／翻攝自微博）

她直言，以前有人說過「玩遊戲是為了逃避現實」、「很不幸，我真的就是那種人，因為只有打遊戲和網友聊天，我能感受到真正的快樂和自由」、「可惜在我父母的眼裡，我喜歡的東西什麼都不是，我賴以生存的、活著的動力，在他們眼裡什麼都不是」、「可惜現在我沒有能力繼續下去了」。

離燈感嘆，也許她可以賺錢重新來過，但她不能保證類似的事件不會發生第二次，也許她可以當乖小孩，完全遵照父母的要求過日子，完全失去自我，「可是我不甘心……，沒有能力在外獨立，還奢求太多，最後變成這樣，是我垃圾」、「不知道父母醒來後，發現我人不在了，會是什麼表情，我是無所謂了」。

▲▼90後女生自殺，遺書曝光：遊戲機被父母砸碎後，我決定去死。（圖／翻攝自微博）

▲離燈微博原文。（圖／翻攝自微博）

文章分享後，引發大陸網友熱烈討論。有人說「親戚家的女兒也是因為結婚的問題，春節輕生沒有搶救過來，7年前的事了」、「原PO只說了相親和打遊戲，背後肯定有更多事件」、「這裡砸爛的不是遊戲機，而是她的精神支柱，別拿遊戲說事，如果她喜歡看書，就會出現媽媽撕壞她的書，這裡可以是任何東西。」

至於離燈是否真的已經輕生，離燈的微博原本每天都會更新，但在這一條告別文發布之後，離燈的微博至今均未更新。另外也有網友在下方留言，指稱「公安（警方）說已經有人報警了，還在嘗試的不用重複報警了，剛才得到消息，人已經走了」，但警方至今仍未出面證實消息。

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