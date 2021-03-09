中共不放棄武力犯台！邱國正承諾「強化建軍備戰」：武統口號沒停過

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸對台態度強硬，解放軍新聞發言人吳謙日前重申，中國必定實現「完全統一」，還烙狠話說不承諾放棄使用武力。對此，國防部長邱國正今（9）日冷回說，中共武統的口號沒有停止過，並承諾國軍會強化建軍備戰。

吳謙日前表示，台灣是中國不可分割的一部分，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間，並嗆說「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」

事後白宮發言人莎琪強調，美國對台立場明確不變，會與盟友與盟邦共同促進印太地區共享的繁榮、安全與價值觀。她並重申美國長期以來依循美中三公報、台灣關係法與六項保證概述的承諾，還承諾將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

值得注意的是，邱國正9日受訪時指出，中共武統沒有停止過，「不放棄武力犯台」的口號也沒有停過，國軍依此強化建軍備戰，「敵人要怎麼樣我不能臆測，但要預判有哪種可能要儘早因應」，這是國軍一直要注意、強化的，他會帶領國軍持續往這方面努力。

事實上，大陸今年國防預算日前曝光，總額達約新台幣5.8兆元，與我國相差了整整16倍。但陸全國人大發言人張業遂卻強調，「中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加強國防建設不針對、不威脅任何國家。」

《環球時報》也發社論狠嗆，台灣目前的不安全是民進黨自找的，「他們想闖出來一種根本安全純屬痴心妄想。」奉勸台灣保持政治裡性，才是真正的「安全帶」，若失去了它，即便增加軍費也無法達到安全。

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