全聯搶到「最後1組」神級鮮乳！她曝驚人好運　婆媽呆：還買1送1

▲全聯是許多主婦們的挖寶勝地。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯規模雖然是超市，但值得挖寶的程度不輸大賣場，各種神級好物可遇不可求，如果遇到還特價，真的超級幸運！就有女網友日前去逛全聯，發現一款神級鮮乳買一送一，而且還剛好剩架上一組，不禁興奮高呼「划算！」貼文一出，其他人都羨慕炸，「好幸福唷，沒遇到這種好康」、「真棒，我這裡都沒有……」

這位女網友8日上午在《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，文中僅用兩個字代表一切「划算！」接著用hashtag補充「#崙背鮮乳買一送一」。只見促銷的是936ml的大罐裝崙背鮮乳，兩罐用標有「買一送一」的黃色膠帶綑在一起。價格標牌上則標明促銷價88元，等於一罐只要44元。

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▲神級鮮乳一瓶只要44元，讓其他人羨慕不已。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

她也透露，其實自己是3月5號買的，已經有打開來喝，「腸胃還好好的」，而且當時剛好架上就只剩那一組。貼文一出，許多網友羨慕不已，因為這款鮮乳真的很好喝，但卻很難買，不特價就已經很搶手，而原PO不僅遇到，還碰上促銷價跟買一送一活動，簡直是得到幸運女神眷顧的寵兒。

就有人留言直呼，「這牌好喝！去全聯首選」、「哇！太Lucky了吧」、「別區的全聯總不會讓我失望」、「我家這邊常買不到，哪還有買一送一」、「不用羨慕這種優惠，因為生意好的地方根本看不到」、「我之前買一罐98耶」、「好幸福啊啊啊」、「每家促銷不一樣！！都看駐場人員愛怎麼包」、「崙背買一送一也太划算。」