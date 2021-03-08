搭高鐵聞到潮濕異味！他反覆聞鞋檢查...一抬頭驚覺「真相」崩潰

▲搭乘公共運輸時應注意自身儀容整潔，不要影響他人。（示意圖／記者呂佳賢攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

搭乘公共運輸時，若遇到鄰座飄出異味，難免尷尬又崩潰。一名網友分享自己過去搭乘高鐵時，上車就聞到一股潮濕異味，他反覆檢查自己身體後，又確認不是從雙腳傳出，正當困惑抬頭時，才驚覺面乘客將一頭長髮披在座椅上，讓他恍然發現原來這才是陣陣異味的源頭。

一名網友在Dcard發文表示，他2019年某次在搭乘高鐵時，上車後就聞到潮濕的難聞異味，因為想到自己本身有在運動，還滿喜歡打籃球，下意識認為可能是穿著的球鞋飄出的，擔心地[ 呼吸確認，又決定將鞋子拿至鼻子邊，反覆檢查，但仍沒有聞到有任何不妥，結果一抬頭後，才發現面的乘客將一頭長髮披掛在座椅上，散發出陣陣「髮香」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原po前方乘客大喇喇地將頭髮披掛在座椅上，還散發陣陣異味。（圖／翻攝自DCARD）



同時原PO還看到一旁有名阿姨正準備坐下，卻因為看到他的詭異舉動而露出尷尬微笑，讓他崩潰直呼「前面的小姐妳這是什麼意思啊？重點是妳的『髮香』就是味道的來源，我可能要請妳先跟我的腳道歉，然後來幫我跟旁邊的我阿姨解釋一下我不是怪人」。



其他網友笑翻回應，「臭到自己都不敢聞，放在後面禍害後面的人」、「什麼樣的頭髮可以跟腳味一樣」、「隔著螢幕都有味道了，然後忍不住聞了一下自己的腳腳」、「啊真香～」、「阿姨表示：小鮮肉真香」、「高鐵很多怪人」。