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10年來新低！今年陸生招生掛蛋　私校「少賺千萬」新目標轉向日韓

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲根據陸聯會統計，去年註冊的碩博士班陸生僅573人，創下10年來新低。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸教育部從去年4月9日起，禁止陸生新生報讀台灣大學，本學年台灣學士班陸生新生零人，陸生聯招會公布最新統計，去年實際註冊的碩博士班陸生僅576人，創下陸生招生10年以來史上最低註冊人數，衝擊不少老字號私立大學。

以陸聯會公布的2020招生數據顯示，博士班招生名額為371名，報名81人，正式分發人數為74人，而實際註冊僅59人；碩士班招生名額1129名，報名640人，正式分發人數581人，實際註冊僅517人。合計下來，碩博士班只有576人註冊，創近10年來新低。

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觀看過去數據顯示，2014年至2016年，陸生招生人數為最高峰，三年間註冊人數分別為2553、3019、2835人；一路到2017年至2019年，陸生人數陸續往下跌，三年間註冊人數分別為2139、2140和2259人，直到去年碰上疫情加上兩岸情勢較為緊張，陸生人數暴跌，僅剩576人。

東吳大學校長潘維大說明，陸生不來，影響最大的就是私校，過去東吳以招收陸方的學位生、交換生、自費研修生為主，但要以財務面影響最大的來說則是自費研修生，近幾年陸生招生人數逐漸下降，加上今年陸方禁陸生來台，校方已比往年短少了4000萬元。

潘維大表示，近年政府鼓勵大專院校招新南向學生，但礙於語言及負擔學費能力等條件，僅有馬來西亞學生較為適合來台，目前東吳正鎖定招募日韓學生，主要是日韓學生經濟條件較佳，但語言障礙則是未來需要克服的。

大陸教育部去年4月突然公布，考量疫情和兩岸關係形勢，決定暫停大陸學生來台讀書，至於已經在台灣就讀的陸生，可以決定是否繼續讀。教育部政次劉孟奇日前則說明我方態度，是否能照收陸生，要看大陸方面決定，我國並未禁止陸生來台讀書，也歡迎陸生，盼招生恢復常軌。

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