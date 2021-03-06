少子化衝擊私校　教團籲：找轉型解方、立院速審退場條例

▲黃昆輝教授教育基金會6日舉辦「私立大專校院轉型及退場」焦點座談。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

少子化嚴重，國內多少私校面臨退場問題。黃昆輝教授教育基金會今（6日）針對私校退場議題，提出設置公益董事、財務預警等策略，並針對研究及調整學校營運方式、保障教職生權益等進行討論，呼籲立法院儘速審議「私立高級中等以上學校退場條例」。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝指出，大專轉型和退場已談論許久，源於當初未規劃好就「廣設大學」，但又遇到少子化衝擊，導致部分學校必須轉型退場，針對目前正等待立法院審議的「私立高級中等以上學校退場條例」，他認為，不宜拖下去，否則將嚴重影響高教品質。

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台灣教育研究社社長黃政傑指出，美、日、韓高教近年都出現退場現象。美國採取自由市場機制，政府責任在修法強化大學資訊公開；韓國政府手段最為激烈，實施嚴格評鑑，將大學強制分級、加速退場；日本作法與台灣較為接近，建立「私立學校振興共濟事業團」作為專責機構，提供融資和經營判斷指標，及早篩選和預警。

中國科技大學校長唐彥博也點出四種高教轉型型態，包含向下扎根型、橫向延伸型、異類結盟型、外部承接型。他說，國家應組織教育國家隊，50億退場基金應加碼，學費應鬆綁。

輔大教授戴伯芬表示，高教應積極退場轉型，而非國家用葉克膜讓垂死的高校繼續存活。如果可以守住校地成為公共財，現在的高教危機就會是轉機。他建議，都市計畫法中農地轉工業用地會獲利，因此要捐地回饋，若低價承接私校，必須建立回饋機制，才符合社會公平原則。