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中正紀念堂啟動「階段性轉型」　摺頁改版、導覽加入人權觀點

▲中正紀念堂櫻花,櫻花,山櫻花,大漁櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中正紀念堂轉型正義話題又延燒。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂轉型正義討論不斷，今（9）日更有獨派團體至立法院舉行「拆解蔣介石幽魅銅像，落實台灣轉型正義」記者會，甚至一度發生警民推擠，讓相關話題再次浮上檯面。文化部強調，「中正紀念堂轉型一定要往前走」，現正採取階段性轉型，第一階段包括摺頁改版、加入人權觀點的多元導覽等，同時持續與各界充分溝通，凝聚第二階段轉型實施方案。

針對各界對於中正紀念堂轉型的討論及建議，文化部今（9）日表示，自106年起即展開中正紀念堂轉型的社會討論工作，包含組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、藝術策展、完成12場審議式民主願景工作坊等。而過程中，社會各界就未來轉型方式提出許多建議，對於中正紀念堂的轉型，不僅是空間轉型，更涉及組織轉型，文化部後續將以民主法制程序持續推動。

文化部指出，為積極回應各界意見，去（109）年起已在中正紀念堂展開第一階段轉型工作，如辦理人權主題常設展「覺醒浪潮－迢迢民主路上的自由呼聲」，以及工作坊、講座、導覽等推廣活動。

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今年起，除了導覽摺頁改版、多元導覽、與促轉會合作辦理轉型正義主題相關研習活動等，更將與國家人權博物館及二二八事件紀念基金會等，合作策辦政治受難者藝術創作展，並籌劃檔案史料展，期盼以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。

此外，有關外界關注三軍儀隊派駐一事，文化部也說，會持續偕同促轉會與國防部及社會溝通，尋求合適方案。

▲▼中正紀念堂,自由廣場,台北觀光旅遊景點,國定古蹟,文化景觀,歷史教育。（圖／記者李毓康攝）

▲文化部啟動中正紀念堂階段性轉型方案。（圖／記者李毓康攝）

文化部強調，中正紀念堂轉型需要聆聽及尊重各種意見，文化部在進行第一階段轉型工作的同時，仍然會持續進行更多的社會討論及對話，以凝聚第二階段的轉型方案共識，期盼中正紀念堂的轉型工作，能讓國人及國際社群再次看見臺灣珍貴的自由、民主及人權價值。

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