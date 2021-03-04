接單新制引外送員反彈釀罷工！foodpanda提「3好處」：總報酬不變

▲foodpanda3月起調整接單新制引發外送員反彈。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」3月起調整接單制度，包括報酬改以取送餐里程計算以及獎金從半個月結算變為每日結，目前於中彰投3縣市率先試行，不料卻引發部分外送員反彈，認為薪資嚴重受到影響。對此，業者也做出最新回應強調，新制相較過去更有3大好處，包括改善遠距外送報酬、避免外送員騎快車及減少超時工作，且是在整體報酬總額不變進行結構調整，「出於公平及合理性。」

foodpanda3月上路的接單新制於中彰投3縣市率先試行，與舊制相差較大的分別是「送餐里程報酬」及「每日獎金」2部分，因無論距離遠或近外送報酬無太大差別，造成有部分外送員刻意拒接遠單，而獎金部分也從每半個月結算一次改為每日計算，是為防止外送員為衝單有超時工作情況，不過新制一公開引發地區部分外送員反彈，認為薪資大幅減少不排除發起罷工，以爭取自身權益。

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對此，foodpanda回應表示新制是出自於公平性及合理立場作出調整，改為里程計算報酬主要是收到外送員反應「送遠單卻領到跟近單一樣的報酬，非常不公平。」以及距離較遠易導致外送員冒險騎快車接單，為改善此情況才會作出調整，強調整體報酬總額不變，雖會影響僅接近距離外送訂單之外送員，但里程費用累計無上限，而接遠單外送員則可獲得更合理報酬。

至於每日獎金部分，業者則回應指出，外送員因常為賺取件數累計獎勵出現超時工作情況，為因應法規、避免過勞駕駛致交通事故等意外發生，故獎金才改為每日計算，「外送夥伴可依每天自身情況決定接單量多寡，在不超時工作的過勞情況下衝刺單量。」也希望此新制能提供更健康的勞動環境。

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