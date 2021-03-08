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高雄鼎泰豐下「口罩限色令」⋯員工怒！業者回應了

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄漢神巨蛋百貨鼎泰豐回應口罩限色新規。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

高雄漢神巨蛋百貨鼎泰豐近日被爆，3月起規定員工只能戴「藍色」或「白色」上班，「限色新規」引發部分人員不滿。對此，業者也作出最新回應證實確實有此新規，並強調是為符合整題服裝、儀容的一致性，故要求員工統一戴這2色口罩。

高雄漢神巨蛋百貨鼎泰豐爆出強制要求員工只能戴藍、白色2種口罩，讓員工感到相當不合理，認為因公司限色令導致手邊上百個其他顏色口罩全都無法使用。對此，業者作出最新回應表示，因應疫情期間長期以來皆有提供員工防護口罩，並針對接觸客人較頻繁同仁增加醫療用口罩，3月起確實為整體服裝儀容的一致性，要求員工只能戴藍、白2色口罩，而公司發放口罩也依這2色為主。

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至於業者要求員工戴指定顏色口罩是否違法？高雄市勞工局發言人皮忠謀表示，雇主基於經營需求，確實可以要求員工服儀一致性，因此「口罩限色令」一事是在合理範圍內的要求，並無違反《勞基法》規定，高雄市衛生局則指出，根據規定，民眾出入八大場所，應佩戴口罩，勸導不聽者，最高可被開罰1.5萬元罰鍰，但並不會限制口罩的顏色。

另外，漢神巨蛋百貨表示有要求所有服務人員均需佩戴口罩，雖然沒有限定口罩顏色，但顏色淡雅的話，會讓顧客覺得比較清爽。

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