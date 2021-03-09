台北賣「216種炒飯」女老闆曝光！揭真實品項數目　客如看榜單

記者陳俊宏／綜合報導

不少人喜歡吃炒飯，但您能想像有店家的炒飯種類竟然多達216種，且菜單貼在門口密密麻麻像是在看榜單。不過，女老闆笑說，其實這只是炒飯部分，如果含炒麵、炒河粉總數將近500種，而且每道都有人點過。有消費者直呼，「還好我都吃同一種口味的。」

這間位於台北光華商場附近的「喬喜炒飯專賣店」，菜單品項五花八門，包括蛋炒飯、炒麵、湯麵、炒米粉、湯米粉、炒河粉、湯河粉；其中，炒飯除了常見的火腿蛋炒飯、羊肉蛋炒飯、什錦蛋炒飯，也有特別的玉米吻仔魚蛋炒飯、青椒燻雞蛋炒飯、蒜味豬肝蛋炒飯、咖哩蟹肉蛋炒飯等，可說是應有盡有。

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▲▼女老闆說，店內品項共有439種。（圖／東森新聞）

黃姓老闆接受《東森新聞》訪問表示，有人算過共有439種品項，一個玉米多個20樣，一個青椒多個20樣，看起來很多，其實也不會很多。

不大的廚房只有兩個廚師負責料理，每天如何製作幾百種料理，其實看似複雜，但以蛋炒飯為例，老闆有排列組合公式，基本款24項，像「蛋炒飯」、「火腿蛋炒飯」、「牛肉蛋炒飯」等，之後加上高麗菜、番茄、青椒、玉米、蒜味、菜脯、咖哩和櫻花蝦等8大項後，乘起來是192種菜單，再加上原來24種就是216種。

原來店家是在基本菜單下，以不同主菜色等比增加，像德國香腸炒飯，就可分出高麗菜、番茄、蒜味等不同口味，因此看起來多，其實主要還是幾項主菜單在變化。

黃老闆指出，未來還可以再增加數量，其實做久了對她一點都不難，而且每道都有被點過；被問到網友說菜單很像榜單，她笑說，「應該改名變成喬喜蛋炒飯補習班之類的，呵呵呵。」不少食客到店裡，還是得看著菜單發呆半天，難以選擇。有受訪者說，「還好我都吃同一種口味的。」

▼店家完整菜單。（圖／翻攝喬喜炒飯專賣店臉書）

▲▼店家完整菜單。（圖／翻攝喬喜炒飯專賣店臉書）

