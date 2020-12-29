內行推「鼎泰豐炒飯」正確吃法！拌神醬汁秒升級　網加碼曝1道必點

▲很多人愛排骨蛋炒飯勝過小籠包。（圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

鼎泰豐是很多觀光客、台灣人都愛吃的知名餐廳，但真正的內行人不會只點小籠包，炒飯反而更大受好評，現今又有網友曝光超強吃法，點炒飯一定要再加點另一道菜，兩者結合口感更升級。網友也大讚，「醬汁配炒飯超搭！」

一名網友在PTT分享他每次去吃鼎泰豐必點的5道菜，包括酒香十足的紹興醉雞、基本款小籠包、料多實在的酸辣湯，還有經典的排骨蛋炒飯，點炒飯的同時一定要搭配「蝦肉紅油抄手」，抄手吃完後醬汁拌入炒飯內一起享用，可以吃到兩種不同口味的炒飯，微辣口感讓炒飯更有層次感，醬汁也不會浪費掉。

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▲醬汁拿來拌飯、加麵都很美味。（圖／記者黃士原攝）



事實上，原PO分享的炒飯加抄手醬汁吃法已經不是秘密，不少人之前就會這樣吃，紅油抄手也可以單點加麵，甜辣的醬汁搭配麵條很涮嘴，「抄手同事教我可以加麵，也超好吃」、「跟我一樣，抄手的用途只是汁用來淋炒飯而已。」

除了炒飯以外，小籠包口味眾多還是受到不少人喜愛，像是創新的芋泥小籠包、巧克力小籠包都比原味更夯，「我去鼎泰豐也一定會點小籠包，其實滿好吃」、「絲瓜蝦仁小籠包」、「每次去都會點芋泥小籠包」、「你把巧克力小籠包放到哪了！點起來好好吃！」還有討論度比較低，但吃過都說讚的「千層油糕」，「竟然沒有人推千層油糕！這個好吃死，有時候真的不想排隊會直接外帶」、「千層油糕+1」、「千層油糕超讚必點」。